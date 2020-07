Vaksineselskap bruker egne ansatte som prøvekaniner

Et statlig eid kinesisk selskap skryter av at flere i deres toppledelse testet vaksinen deres allerede før myndighetene godkjente den for testing på mennesker.

Det foregår et globalt kappløp om å lage en koronavaksine, og det kan se ut som om flere er villige til å gå langt for å komme først. Det statseide kinesiske selskapet SinoPharm skryter nå av at flere av deres ansatte, deriblant toppsjefer, fikk testvaksine før den ble godkjent for bruk på mennesker.

– Vi gir en hjelpende hånd i å smi seierens sverd, skriver selskapet i et innlegg på internett, der de også deler et bilde av de ansatte som ifølge dem hjalp til å «pre-teste» vaksinen, skriver nyhetsbyrået AP.

Om det vil bli sett på som et heroisk offer eller et brudd på internasjonale etikknormer vil nok variere, men det understreker hva som står på spill når Kina nå konkurrerer med amerikanske og britiske bedrifter om å bli de første med en koronavaksine. Å være først vil være en stor triumf, både forskningsmessig og politisk.

30 frivillige

SinoPharm hevder at 30 frivillige rullet opp ermene og fikk injisert vaksinen allerede før selskapet fikk tillatelse til å teste på mennesker, noe som frembringer etiske bekymringer hos vestlige observatører. Selskapet kaller det «offervilje», og viser sju menn i dress og slips, både forskere, forretningsmenn, og et medlem av Kommunistpartet med bakgrunn fra militær propaganda.

– Ideen om at folk er villige til å ofre seg selv er i stor grad forventet i Kina, sier Yanzhong Huang, ekspert i global helse til AP.

Et av problemene er at når folk i toppledelsen i selskapet og i myndighetene lar seg vaksinere, kan det gjøre at andre ansatte føler seg presset til å delta, mener Huang.

– Det vil være i strid med prinsippet om frivillighet som er hjørnesteinen i moderne medisinetikk, sier han.

Den første runden med testing på mennesker, fase 1, krever tillatelse fra landets helsemyndigheter, som bestemmer om det er nok laboratorie- og dyrebevis for å rettferdiggjøre forsøkene.

SinoPharm tester to vaksinekandidater som fikk godkjenning for fase 1 i andre del av april, men selskapet sier selv at de gjennomførte en «pre-test» i slutten av mars for å «få vaksinen på markedet så tidlig som mulig».

– Det er en hellig gral

– Å være først med en covid-19-vaksine er den nye hellige gral, sier Lawrence Gostin ved Georgetown University.

– Den politiske kampen om å være først har like store konsekvenser som kappløpet om å nå månene mellom USA og Russland.

Kina har satt seg selv i en god posisjon til å bli først. Åtte av de nesten to dusin potensielle vaksinene som er i forskjellige stadier av mennesketesting er fra Kina. SinoPharm og et annet kinesisk selskap har allerede annonsert at de går inn i den siste fasen med testing.

Mens de ledende konkurrentene i vesten har gått for en nyere, mindre kjent teknologi som stopper spikeproteinet som dekker viruset, har kineserne gått for en mer klassisk teknologi. SinoPharms vaksine inneholder en død versjon av viruset, på samme måte som en klassisk vaksine som for eksempel polio.