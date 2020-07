Frp-Jensen til interne motstandere: – Da er man i feil parti

Frp-lederen nyter sommeren på hytta i Oslofjorden og er blitt «kajakkfrelst».

– Jeg kommer meg ikke fort nok ut i den kajakken, altså, sier Frp-lederen.

Rett etter fellesferien var i gang sådde fylkeslederen i hennes eget fylkeslag, Oslo Frp, tvil om Siv Jensen var den rette til å lede Frp videre.

– Vi er et samlet lag, men det er enkeltpersoner som vil ting på en annen måte, sier Siv Jensen til TV 2.

I dette intervjuet med TV 2 ber Siv Jensen partifeller innrette seg og avviser at det vil komme et veivalg.

Frp-lederen varsler også at Erna Solberg må velge mellom Venstre/KrF og Frp etter valget i 2021 - og mener det er et «demokratisk problem» i dagens regjering.

GÅTT KURS, ALTSÅ: Siv Jensen fikk kajakk i gave da hun fylte 50. Foto: Mads Fremstad/ TV 2 FRIHET: Siv Jensen er oppe hver eneste morgen for å padle. Foto: Mads Fremstad/ TV 2

Morna, veivalg!

Etter valgnederlaget i 2019 har enkeltrepresentanter tatt til orde for at Frp må ta et veivalg og skifte retning.

– Liberalisme er en død ideologi. La oss legge en utopisk ideologi i skuffen og forsøke å gjøre hverdagen bedre for folk flest. Vi trenger en ny politikk. Vi må snakke som folk flest forstår. Vi må skape en politikk for en ny tid, sa stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på årsmøtet til Oslo Frp.

Oslo Frp vedtok i februar å ta partiet i en nasjonalkonservativ retning - Siv Jensen stemte imot.

– Det er et godt og samlet Frp som har satt kurs og så er det enkeltpersoner som vil ting på en annen måte. Det må de gjerne mene, men det er partiets øverste organer som beslutter Frps politikk og strategi.

Hun avviser nå kontant at partiet står overfor et retningsvalg.

– Det er noen enkeltpersoner som snakker om det høyt og tydelig, men det er ingen bred tilslutning til det i Frp - snarere tvert imot. Det er en bred oppslutning om vår ideolog og strategi, sier Jensen.

Da Carl I. Hagen var partileder kvittet han seg med flere motstandere i partiet. Blant annet på det sagnomsuste landsmøtet i 1994, da Hagen fjernet flere av «liberalistene».

– Har det vært fristende for Siv Jensen å gjøre som Carl I. Hagen gjorde med opprørere?

– Hehehe, he. Jeg tenker at alle må kjenne sin besøkelsestid og akseptere flertallsbeslutninger i et parti, svarer Jensen.

– Hva legger du i det?

– Enten så føyer man seg, eller så må man se seg om noe annet å drive med fordi da er man i feil parti.

– Så hvis man fortsetter med utspillene, så må man finne seg noe annet å gjøre?

– Da har de jo åpenbart truffet feil parti! Hvis de mener at det skal grunnleggende endringer til for partiet sin del når et stort, stort flertall hegner om verdiene er tuftet på. Frp er et liberalistisk folkeparti. Det har vi alltid vært, og det kommer vi fortsette å være i hvert fall så lenge jeg er leder for dette partiet, sier Frp-lederen.

– Selv om det er noen enkeltpersoner som lager uro, så vil flertallet det annerledes og det må de snart erkjenne.

– Erna hørte ikke på meg

I januar tok Siv Jensen Frp ut av regjering etter 6,5 år med regjeringsmakt.

– Erna hørte ikke på meg, sier Jensen.

Hun sier hun «mange ganger» advarte statsministeren om at Frp mente regjeringsdeltakelsen ble mindre og mindre fristende.

– Jeg forventet at vi ville få flere gjennomslag og lage alle disse grå kompromissene. Erna hørte ikke på meg og da fikk det den konsekvensen at flertallsregjeringen hennes glapp.

– Hvordan sa du fra?

– Jeg gjorde det på den eneste måten man kan gjøre det på: Si fra til henne direkte og tydelig. Viste til konkrete saker, men det hjalp ikke.

Frp-lederen hevder hun «ikke har angrepet et sekund på regjeringsexiten».

– Vi var komme til punktet hvor vi kompromisset for mye. Politikken ble for grå og kjedelig, og ingen partier var gjenkjennelig. Frps velgere forventer mer enn det, sier Jensen.

– Har det ikke fristet deg en gang at Frp kunne styre tunge departement under krisen?

– Frp har seks og et halvt års erfaring som et ansvarlig styringsparti. Vi hadde fint klart å styre gjennom en koronapandemi, men beslutningen vår kom før det. Og som sagt: jeg har ikke angret et sekund.

Foto: Mads Fremstad/ TV 2

– Trenger ikke være rakettforsker

Siv Jensen mener det frister lite med et nytt samarbeid med KrF og Venstre, men det hun frykter mest er et rødgrønt-flertall.

– De er uenige om mye, men en ting de lett blir enige om er å skjerpe skatter og avgifter som blir problematisk for vanlige folk og bedrifter.

– Men hva er regjeringsalternativet på motsatt side?

– De fire borgerlige partiene har vist at de kan samarbeide..

– Ja, har de det?

– Ja, vi har samarbeidet i syv år med vekslende deltakelse i regjering. Vi fant oss veldig godt til rette da vi satt alene med Høyre i en mindretallsregjering hvor vi forhandlet med Venstre og KrF i Stortinget. Da var det tydelig for våre velgere hvor våre gjennomslag kom og hvor vi tapte gjennomslagene i Stortinget. Det er mer ærlig overfor velgerne at de se hvordan forhandlingene foregår. I en flertallsregjering foregår alt bak lukkede dører og det blir vanskeligere for velgerne å se at man kjemper for gjennomslag.

Jensen mener det «frister lite» å regjere med Venstre og KrF igjen. Ifølge Frp-lederen «trenger man ikke være rakettforsker» for å forstå at landsstyret i september lander på at de ikke vil i regjering med KrF og Venstre.

– Jeg er ganske sikker på at det ikke kommer noen erklæring på å forte seg inn i regjering med KrF og Venstre en gang til, men vi kan finne oss godt til rette med Høyre gitt at valgresultatet tilsier det.

– Men Erna Solberg kaster neppe ut Venstre og KrF hvis det blir borgerlig flertall. Da er det du som må velge om du vil inn i regjering eller sitte utenfor?

– Det er faktisk et valg Erna Solberg tar. Jeg tror mange ser en svakhet ved dagens regjering: Det er et stort parti og to veldig små partier som har fått unormal mye gjennomslag og tunge posisjoner. Jeg tror mange velgere ser på det som et demokratisk problem.

– Demokratisk problem?

– Ja, at små partier som beveger seg rundt sperregrensen skal sitte i regjering fremfor et stort Fremskrittsparti. Men det er valgresultatet som avgjør dette, sier Frp-lederen.

– Men hva er argumentet for at Erna Solberg skal si til KrF og Venstre at de skal ut og at hun skal sitte i regjering med Frp?

– Det vil være vanskelig for Erna og forklare og forsvare at hun ikke søker regjeringssamarbeid med Frp hvis vi blir et stort parti.

– Hva er et stort parti?

– Jeg kommer ikke til å ta «en Jagland», jeg...

– Høres ut som Vedum er mer enig med Frp enn Støre

Jensen er ikke fremmed for et samarbeid med Trygve Slagsvold Vedum.

Hun sier Senterpartiet «kan erkjenne at de har havnet i dårlig selskap».

– Når man hører på Trygve Slagsvold Vedum så høres det ut som han er mer enig med oss enn Jonas Gahr Støre.

– Det er ikke så lenge siden jeg inviterte han til samarbeid og fikk en kald skulder tilbake. Det er et valg Senterpartiet tar, men da må han ikke skape et inntrykk av at Senterpartiet skal kjempe mot skatter og avgifter når han skal samarbeide med partier som er veldig glad i skatter og avgifter.

– Se for deg regjering med Trygve Slagsvold Vedum, Erna Solberg og Siv Jensen?

– Hehe, ja. Det kunne blitt mye spennende politikk ut av det, men da må Senterpartiet bytte side.