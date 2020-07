Her skal årets første breddekamp spilles - på en uvanlig måte

Fra 1. august kan barne- og ungdomsidretten settes i gang igjen. Da tillates konkurranse for utøvere i aldersgruppen til og med 19 år.

IL Valder og SIF/Hessa IL har bestemt seg for å arrangere en turnering (Sparebanken Møre Cup) for gutter 19 1.-2.august for å markere åpningen, og åpningskampen kunne ikke startet tidligere på døgnet. Kampen blåses i gang kl. 00:01.

Kampen blir derfor den første breddekampen i Norge i 2020.

Daglig leder i IL Valder, Roar Jønsson, forteller til TV 2 at turneringen i utgangspunktet skulle spilles tidligere i år og ble utsatt til ubestemt tid. Da beskjeden kom om at barne- og ungdomsidretten kunne starte opp 1.august, kunne planleggingen starte. Etter samtaler med Sunnmøre Idrettskrets, ble de enige om at første kampen skal spilles rett over midnatt.

Daglig leder, Roar Jønsson, ser fram til å komme i gang med sesongen. Foto: Privat.

– Det var i grunn mye fliring og mye artige diskusjoner rundt dette. Da fant vi ut at dette gjør vi: Vi kjører på ved midnatt. I tillegg så er det litt enklere å få en 19-åring til å spille fotball rett over midnatt enn klokken 07:45 på en lørdagsmorgen. Så dette er positivt på alle måter, tenker vi.

Hvilke lag som skal få æren av å starte denne historiske kampen har de foreløpig valgt å holde hemmelig, men Jønsson forteller at moderklubben skal ut på gresset først.

– Selvfølgelig skal hjemmelaget Valder G19 spille. Vi har ikke helt klart å lande hvem som skal møte dem enda, men vi skal slippe det når vi vet. Nå høres dette veldig seriøst ut, ler Jønsson.

I likhet med resten av barne- og ungdomsidretten, lengter IL Valder etter å komme i gang. Tobias Nordhus og Daniel Valderhaug Molnes spiller for IL Valders G19-lag og gleder seg enormt til å spiller kamper igjen. De synes også at kamptidspunktet gjør det hele enda morsommere.

ENDELIG I GANG; Fra venstre Tobias Nordhus og Daniel Valderhaug Molnes. Foto: Privat.

– Vi får gjøre noe ingen andre får, sier Nordhus.

– Det å spille kamp kl.00:01 i stedet for kl.07:45 gjør det hele enda bedre, sier Daniel.

– Jeg får litt frysninger når jeg snakker om det, men dette blir faktisk den første breddekampen i Norge i 2020. Det blir tøft for gutta, avslutter Jønsson.