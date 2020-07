Nye tall fra UP: Råkjøringen har økt kraftig ett sted i landet

Sommeren 2020 er annerledes for de aller fleste av oss. I år er det norgesferie som gjelder for svært mange – og da gjerne med bil.

Det merkes særlig godt i Nord-Norge. Det er mer trafikk enn det pleier å være på sommeren – og det rapporteres om svært lange fergekøer mange steder.

At mange vil til nord, merker også Utrykningspolitiet (UP).

– Trafikken på E6 nordover gjennom Nordlandsporten har økt mellom 40 til 50 prosent i år, fra i fjor, og det har vært en kraftig økning i fartsovertredelser, melder de på sin egen Facebook-side.

Kraftig økning

UP har tatt en titt på tallene for fartsovertredelser i fjor – og sammenlignet disse med med årets sommer. Det er interessant lesning:

– I 2019 registrerte Utrykningspolitiet i Nord-Norge, UP5 Nord, 2.286 fartsovertredelser mellom uke 23 og 28, med førerkortbeslag i 178 tilfeller. I år har det vært 3.615 overtredelser i samme periode og 206 førerkortbeslag, sier distriktsleder Geir H. Marthinsen, i UP.

Kjøpte seg Porsche – ble fotgjenger noen timer senere

Rekordmange har passert Nordlandsporten på bilferie i år. Dette er idylliske Klokkergården på Rødøy.

Her ryker førerkortet

Her snakker vi altså en betydelig økning i antall fartsovertredelser som har blitt avdekket, men uten at antall beslaglagte førerkort har økt tilsvarende mye.

I 60-soner og under, mister du for øvrig førerkortet hvis du blir stoppet i 26 km/t eller mer, over fartsgrensen.

Dette øker til 36 km/t i 70- og 80- og 90-sonene, mens tallet er på 41 km/t i hastigheter over dette.

Den unge kvinnen skulle bare finne ut hvor fort bilen kunne gå...

Nord-Norge byr blant annet på store doser mektig natur, i år benytter svært mange muligheten til å oppleve denne landsdelen.

Klar oppfordring

Utgangspunktet her er at målt hastighet er foretatt av kjøretøy på tørr veibane i dagslys, på rett vegstrekning uten kryss eller fotgjengerfelt og uten at det foreligger omstendigheter som bør tillegges skjerpende vekt.

UPs oppfordring til sommerbilistene er klar:

– Til dere som nyter sommerferien i nord, gjelder det samme som ellers i landet for en trygg trafikkavvikling: Overhold fartsgrensene, kjør rusfri og vær en oppmerksom og tålmodig medtrafikant. Vi ønsker at alle kommer trygt fram til målet!

Nei, du mister ikke førerkortet selv om du råkjører i utlandet

Video: Sjekk hvordan de stopper råkjørerne her!