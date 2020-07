Dette irriterer nordmenn seg mest over på tur

Selv når man nyter livets glade dager på ferie, lar man seg irritere av både smått og stort.

På vegne av organisasjonen Norsk friluftsliv har Ipsos spurt nordmenn om hva som irriterer dem når de er ute i naturen.

Generalsekretær Lasse Heimdal i organisasjonen er ikke overrasket over svarene.

– Ut fra medieoppslag, kommentarer i sosiale medier og egne observasjoner i vår og sommer var det som forventet, sier Heimdal til TV 2.

Se full oversikt nederst i saken.

Kan løses

Det som troner klart på topp over irritasjonsmomenter, er søppel, viser undersøkelsen. Hele 50 prosent av de spurte svarer dette.

Flere kvinner enn menn synes forsøpling er irriterende, og de over 40 år synes det er mer irriterende enn de under 40 år.

Men undersøkelsen tyder på at man irriterer seg mindre på tur enn man kanskje skulle tro.

– Det er mange irritasjonsmomenter som folk nevner som har lave tall, og det aller meste som folk irriterer seg over, kan løses, sier Heimdal.

Irriterende insekter

Det som nordmenn irriterer seg nest mest over, er mygg, knott og fluer, viser undersøkelsen. Det svarte 18 prosent av de spurte.

Mygg, knott eller fluer ser ut til å irritere den yngre generasjonen i størst grad. 31 prosent av de spurte under 24 år svarer dette. Insektene ser imidlertid ikke ut til å irritere de over 60 år, der kun 7 prosent svarer dette.

Ifølge undersøkelsen er det de fra Oslo som irriterer seg mest over de tovingede.

Deretter på lista kommer hundebæsj eller hundeposer. 14 prosent svarer at dette er noe de irriterer seg over, og det er de over 40 år som blir mest irritert på det.

Deretter kommer vannscootere, snøscootere eller annen motorisert ferdsel, som 7 prosent av de spurte irriterer seg over. Like mange synes løse hunder er irriterende.

– Oppblåst

Generalsekretæren i Norsk friluftsliv tror at de aller fleste går i naturen for å senke skuldrene, og at det er et avstressingsmiddel i seg selv.

– Men jeg tror at når man først irriterer seg, blir man skikkelig forbanna. Man reagerer ikke når man ser en potetgullpose på gata i byen, men ser du det i naturen, blir irritasjonen stor, sier Lasse Heimdal.

– Forsøplingsproblemet er noe oppblåst, fordi det er egentlig lite søppel i naturen. Men det lille du ser, irriterer deg skikkelig mye.

SMIL: Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv tror de aller fleste kommer hjem med et smil om munnen etter en tur, men noe irriterer dem også. Foto: Erik Edland / TV 2

Organisasjonen Norsk friluftsliv har tidligere refset turfolket etter at svært mange trakk ut i naturen og la igjen både avføring og søppel i sommervarmen i april.

Selv om folk stort sett er flinke, er det alltid noen som ikke tar med seg avfallet sitt hjem.

– Det er noen få som glemmer at mamma er med, og selv hvis mamma hadde vært med, så skal hun ikke plukke søppel etter deg. Disse må skjerpe seg, sier Heimdal.