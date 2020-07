Gutt måtte sy 90 sting etter å ha reddet lillesøsteren sin fra hund

En seks år gammel gutt fra Wyoming hylles som en helt etter at han beskyttet søsteren sin fra et hundeangrep.

Historien om seks år gamle Bridger har gått viralt etter at Nikki Walker delte historien om nevøen på Instagram. Innlegget har i skrivende stund fått godt over en million likerklikk og over 33.000 kommentarer.

– 9. juli reddet min seks år gamle nevø Bridger lillesøsterens liv, da han gikk mellom henne og en aggressiv hund. Etter å ha blitt bitt flere ganger i ansiktet og i hodet, tok han søsterens hånd og løp for å holde henne trygg, skriver Walker på Instagram.

– Senere sa han «jeg tenkte at hvis noen måtte dø, skulle det være meg», følger hun opp.

I en oppdatering av innlegget skriver tanten at Bridger endelig er hjemme igjen etter å ha blitt sydd sammen av en dyktig plastisk kirurg.

– Sårene hans ser så mye bedre ut. Han er ved godt mot, og hans rå personlighet er fortsatt intakt. Han kan ikke smile så bredt enda, men han smiler når jeg leser opp noen av kommentarene han har fått, skriver hun.

Hylles av superhelter

Bridger er en stor fan av Marvel-universet, sier tanten til CTV News, så det er godt mulig at han har satt aller størst pris på hilsenene han har fått fra skuespillere. Tanten tagget flere skuespillere fra Marvel-filmer, noe som blant annet resulterte i at Chris Evans, kjent for sin rolle som superhelten Captain America, spilte inn en videohilsen til Bridger der han hyller den lille helten. Også Mark Ruffalo, som spiller Hulken, har skrevet til den lille gutten.

– Folk som setter andres velvære foran eget er de største heltene, og de mest omtenksomme menneskene jeg vet om. Jeg respektere deg virkelig, og beundrer motet ditt og hjertet ditt, skriver Ruffalo.

– Ekte mot er ikke å dominere over folk, slåss mot folk, eller å gå rundt som en tøff fyr. Ekte mot er å vite hva som er det rette å gjøre, og gjøre det selv om du kan ende opp med å skade deg selv, fortsetter han.

Også Anne Hathaway, som spiller Catwoman i DCs superheltunivers har hyllet Bridgers.

– Jeg er ikke en Avenger, men jeg kjenner igjen en superhelt når jeg ser en. Jeg kan bare håpe at jeg er halvparten så modig i livet mitt som du er i ditt, Bridger, skriver skuespilleren i et Instagram-innlegg dedikert til Bridger.

I en oppdatering onsdag deler tanten et lengre brev fra Bridgers mor og far der de forteller mer om hendelsen. Foreldrene skriver også at den lille gutten har fått melding fra flere av heltene sine, som blant annet Hugh Jackman, Zachary Levi, Tom Holland, Anne Hathaway, Russo-brødrene, Robbie Amell og Mark Ruffalo.

Ber om at folk sender kule steiner

Tanten skriver at de har vært i kontakt med hundeeierne, som er gode mennesker.

– De har ikke vært annet enn snille mot Bridger og familien. Vi føler ikke noe sinne overfor dem i det hele tatt, og det har heller blitt en større kjærlighet mellom oss som følge av hendelsen.

Flere har spurt om det finnes noen innsamlingsaksjon for Bridger, men foreldrene ønsker heller at man gir til veldedige organisasjoner. Det man kan donere til Bridger er steiner.

– Bridger er stor fan av vitenskap, og særlig geologi, så jeg starter en tråd der dere kan dele bilder av kule steiner dere ser, skriver Nikki Walker.

Litt senere oppdaterer hun med adressen til en postboks, etter at mange har ønsket å sende steiner til den lille helten.