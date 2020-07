Eirik Jensen: – Jeg sliter skikkelig

OSLO TINGRETT (TV 2): Korrupsjons- og narkotikadømte Eirik Jensen sier at han sliter skikkelig og sover bare to timer per natt innenfor fengselsmurene.

I etterkant av torsdagens fengslingsmøte åpnet Eirik Jensen opp om hvordan han har det innenfor fengselsmurene.

– Jeg sliter skikkelig. Jeg sover bare to timer i døgnet, det har jeg gjort helt sin jeg kom inn. Det er en tilværelse som ingen kan tenke seg, sier Jensen.

Men han presiserer at han ikke vil sutre. Hans hovedfokus er å spille inn moment som han må gjøre for å imøtegå det som står i dommen.



– Dersom dommen er tuftet på en forklaring som er falsk så er det ikke noen i som har gjort noen verdens ting for å undersøke det, sier Jensen.



Under fengslingsmøtet opplyste Jensen også at han har anmeldt i Spesialenheten, er leder for etterforskingsavdeling Øst-Norge, Liv Øyen, og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, som var aktor i saken.

– Det jeg gjør nå, er at jeg angriper et system. Systemet har en del sentrale aktører som sitter med ansvar. De som sitter med ansvaret, kan ikke etterforske seg selv, sier Jensen.

30.000 støttespillere

Jensen mener han kan dokumentere en rekke saksbehandlingsfeil, som igjen vil være et argument mot videre fengsling.

Eirik Jensen og samboer Ragna Lise Vikre i Oslo Tinghus i forbindelse med fornyet fengslingsmøte torsdag Foto: Geir Olsen/ NTB scanpix

– Jeg kommer til å jobbe tett med advokatene mine på dette og mener en fengsling uforholdsmessig begrenser mulighetene til å bygge opp mitt eget forsvar, forklarer Jensen.

Jensen mener at det å hevde at det blir borgerlig opprør hvis han blir løslatt, er en direkte selvmotsigelse.

– Jeg har 30.000 støttespillere og mange henvendelser som viser at samfunnet er opptatt av rettsprosessene og den siste dommen. Det borgerlige opprøret peker mot rettssystemet, sier Jensen.

Gallup

Jensens forsvarer John Christian Elden opplyser at også har foretatt en representativ gallup med 1019 spurte.

– Denne gallupen viser at 2/3 av de spurte sier Jensen bør gå fri, mens 1/3 mener han bør sitte inne til han får en rettskraftig dom. Dette er det nye argumentet for å slippe fengsling, sier Elden.

Mens Spesialenheten ikke mener at spørreundersøkelsen endrer grunnlaget for videre fengsling.

– Samlet sett er min vurdering at det er satt i gang gode tiltak for å ivareta Jensen, og at et inngrep som fengsling på åtte uker ikke er uforholdsmessig, sier Jens Olav Sæther i Spesialenheten.

Dømt til 21 år

Jensen har sittet varetektsfengslet siden han i juni ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av hasj og grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett.

Dommen er anket til Høyesterett og Jensen har ennå ikke startet soningen.

Jensen ble pågrepet av Spesialenheten for politisaker i første pause under domsavsigelsen.

Tingretten vedtok senere at han ikke kunne varetektsfengsles, men avgjørelsen ble anket til lagmannsretten som kom til motsatt konklusjon, og Jensen ble fengslet i fire uker.

Spesialenheten ønsker nå å holde ham varetektsfengslet i ytterligere åtte uker og begrunner det med «allmennhetens rettsfølelse dersom han skulle være på frifot inntil en rettskraftig dom er på plass».

Liten tiltro til Jensen

I dommen som falt i juni, levnet retten liten tiltro til Jensens forklaringer og fant det bevist at han hjalp medtiltalte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Norge.

Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Høyesterett skal i sin ankebehandling ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen mot Jensen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.