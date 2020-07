TV 2-kommentatorene uenige om Real Madrid-stjernens fremtid

Se Real Madrid – Villarreal på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo torsdag fra klokken 20.30.

Real Madrid ligger an til å vinne sitt 34. ligatrofé. Zinedine Zidanes menn har spilt seg gode utover i sesongen og samtidig nytt godt av at Barcelona og Atletíco Madrid har underprestert.

TV 2s kommentator Endre Olav Osnes mener Real Madrid endelig ser ut som et mesterlag.

– De startet sesongen litt ustabilt, men så har de spilt seg bedre og bedre. Etter lockdown-perioden har de sett ut som skikkelige mestre.

En som virkelig har glimret med sitt fravær er Gareth Bale (31). I de siste fem La Liga-kampene til Real Madrid satt waliseren på benken hele kampen. Samtidig har han det siste året gjort seg upopulær blant fansen, etter en rekke merkelige hendelser.

– Det er mye som tyder på at Gareth Bale er på vei bort. Jeg blir overrasket dersom han fortsatt er Real Madrid-spiller neste sesong, sier Osnes.

Det er fotballekspert Simen Stamsø-Møller uenig i.

– Jeg blir heller overrasket om han finner seg en ny klubb akkurat nå, sier han.

– Hvis Zidane fikk velge selv, ville han nok solgt Bale og investert i for eksempel Kylian Mbappé. Jeg tror det ville vært ønskelig for alle parter at Bale fant seg en annen og bedre egnet klubb. Men det blir vanskelig, ettersom klubber ikke har råd til så dyre spillere akkurat nå, sier Stamsø-Møller.

– En fastlåst situasjon

Situasjonen virker håpløs. Ifølge britiske medier hever 31-åringen nå 350,000 pund i ukelønn, nærmere 4.1 millioner norske kroner, for å varme benken på Santiago Bernabéu Stadion. Han har flere ganger fått kritikk for oppførselen sin utenfor banen, senest i kampen mot Alavés. Da satt han godt bakoverlent, med armene i kryss og en ansiktsmaske over øynene.

Det er supporterne som har ytret sin misnøye offentlig. Zidane har derimot forsvart waliseren. Han ønsker ikke å diskutere en mulig Bale-exit med media og holder fast ved at Bale er en del av laget.

– Jeg, Gareth, James (Rodríguez) og alle andre tenker og vil det samme. Vi står sammen og vi har de samme målene, sa Zidane på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Stamsø-Møller mener at begge parter håndterer situasjonen på en god måte.

– Det virker som at partene oppfører seg redelige mot hverandre, tross alt sier han.

– Han slår meg som en gjennomprofesjonell type som gjør jobben sin, så det er synd at en så god spiller sitter så mye på benken. Det er en litt fastlåst situasjon. Det er vanskelig å se noen quick fix på det, sier Stamsø-Møller.

Bale fikk en del spilletid i starten av sesongen. Etter koronapausen har han kun spilt 100 minutter i La Liga. Osnes mener Bale har falt gradvis ut av laget.

– Det var overraskende at de fikk bruk for Bale i starten av sesongen. Da gjorde han det ganske bra, men det er ikke naturlig for Zidane å bruke ham når han heller har sultne, talentfulle gutter med stort potensiale i samme posisjon. Bale er en god fotballspiller, men han har nok blitt silt mer og mer ut, sier Osnes.

TULLETE: Den siste perioden har det dukket opp flere bilder av Gareth Bale som tuller seg på tribunen. Foto: Jose Breton

Tror på gode år for Real Madrid

Nå kan altså Real Madrid ta enda en ligatittel. De siste årene er det Barcelona som har regjert i den spanske ligaen, men nå er det angivelig trøbbel i den katalanske klubben. Messi er kanskje på vei ut og det meldes om manglende tillit til trenerapparatet. Det vil trolig Zidane og Real Madrid gjøre alt for å utnytte.

– Akkurat nå ser det ut til at vi går noen år i møte hvor Real Madrid vil dominere. Ting endrer seg fort, så man skal ikke glemme Atletíco oppi det hele, men denne sesongen har Real Madrid sett ut som et kollektiv. De slipper inn få mål og er ikke lenger så avhengige av enkeltspillere, sier Osnes.

På dette punktet er det enighet mellom ekspertene.

– De siste årene har Real Madrid kunnet lene seg på suksess i Europa, selv om Barcelona har dominert i Spania. Med denne seieren får nok Real Madrid stor tro på at de har tatt de rette valgene når de har kombinert rutinerte klassespillere med unge, fremadstormende spillere, sier Stamsø-Møller.

Torsdag kveld spilles nest siste runde i La Liga. Real Madrid tar imot Villareal, og er sikret ligatittelen dersom de vinner kampen.