Slik blir helgeværet

Det var i utgangspunktet meldt fint vær i stort sett hele landet i helgen, men nå ser det ut til at regnjakka bør pakkes med på tur likevel.

Etter et svært skiftende junivær, har store deler av landet takket være et høytrykk, fått en liten pause med sol og blå himmel de siste dagene.

Det var ventet at dette været ville strekke seg over helgen, men nå har meteorologen en mindre hyggelig beskjed.

– Høytrykket var mer kortlevd enn vi håpet på forhånd, sier Storm-meteorolog Ina Ynnesdal.

Mens det tidligere så ut til at høytrykket ville gi finvær gjennom helgen i store deler av landet, ser det nå ut til at skyer og regn vil prege de kommende dagene.

– I Sør-Norge vil man nok merke at det skyer til allerede i dag, sier Ynnesdal.

I denne landsdelen blir det noe skyer allerede tidlig på dagen torsdag.

Meteorologen forteller at solen forhåpentligvis vil titte frem flere steder, før man kan vente seg spredte ettermiddagsbyger.

– Dette gjelder store deler av landet, sier meteorologen.

I Nord-Norge og primært innover i Troms vil det gå byger store deler av torsdagen

– Det kan også komme stedvise ettermiddagsbyger i Sør-Norge, sier hun.

Lavtrykk

Helgeværet blir preget av et lavtrykk som kommer inn mot Island og som sender fronter inn mot store deler av landet allerede fredag.

– På morgenkvisten fredag ligger nedbøren ved kysten fra Hardangerfjorden og nordover til Lofoten og Vesterålen. Det brer seg sakte innover landet og nedover mot Rogaland, sier Ynnesdal.

Mot kvelden fredag får også Sørlandet samt vestlige og nordlige deler av Østlandet spredt regn. På ettermiddagen og kvelden vil også Troms og Vest-Finnmark få nedbør.

– Denne fronten setter standarden for helgen i den forstand at den ikke forsvinner helt, sier meteorologen.

Årsaken er at et høytrykk ligger øst for Norge og setter opp en barrikade mot lavtrykket som ligger i vest.

– Så fronten trekker ikke kjapt østover slik de pleier, men blir liggende og luske gjennom helgen, sier meteorologen, og legger til:

– Dermed blir helgeværet veldig skiftende for de aller fleste av oss. Det skifter ikke bare fra dag til dag, men gjennom dagen. Det kan starte fint og så blir det regn, eller motsatt, og noen får regn hele dagen og andre regnbyger.

Og dette vil gjelde hele landet, skal man tro meteorologen.

– Alle vil få dette skiftende været som er uforutsigbart, skiftende og vanskelig. Alle vil nok oppleve nedbør på et eller annet tidspunkt gjennom helgen, sier hun.

Spesielt kan lørdagen bli våt på Sørlandet og sørlige deler av Vestlandet. Der kan det komme 30 til 60 millimeter regn i løpet av døgnet.

Søndag blir det litt lettere på Vestlandet, og spesielt Sørlandet får en del fint vær. Det blir noen byger, men generelt lettere vær med sol som titter frem i blant.

Været som kommer

Tendensene fra helgeværet vil fortsette utover uken som kommer.

– Sør- og Østlandet vil kanskje få det finest inn i neste uke. I perioder kan også Troms og Finnmark få det fint, mens Vestlandet og nordover får mest nedbør, sier Ynnesdal.

Fra helgeværets temperaturer vil gradestokken krype nedover og tilbake mot det som har vært standarden ellers i juli.

– Inn i helgen blir det fortsatt opp mot 20 grader flere steder i Sør-Norge, til dels også enkelte steder i Nord-Norge. Søndag kan det komme opp i 25 grader i Øst-Finnmark før også de merker denne fronten fra øst, sier hun.

Når det gjelder langtidsvarselet, er det ikke noe som tyder på at været vil endre seg med det første.

– Men det betyr ikke at det bare blir kjipt hele tiden. Du kan få både en og to fine dager nå og da, sier meteorologen.