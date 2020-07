Kraftig koronasmell for Sats

Selskapet fikk et underskudd på 108 millioner før skatt i andre kvartal, mot 94 millioner kroner i overskudd på samme tid i fjor.

Kvartalet ble preget av stengte treningssentre, som en konsekvens av utbruddet av koronaviruset.

Blant annet gikk dette utover antall Sats-medlemskap.

– Den negative effekten av Covid-19 rent økonomisk er betydelig. På den andre siden har vi stor tro på at vi vil komme sterkere ut på den andre siden. Allerede nå ser vi at medlemmene kommer tilbake i et høyere tempo enn vi hadde forventet, sier konsernsjef Sondre Gravir i SATS i børsmeldingen.

Selskapet hadde 652.000 medlemmer ved utgangen av 2. kvartal, en nedgang på 5 prosent fra fjorårets 687.000 medlemmer.

Inntektene totalt falt fra rett over en milliard i andre kvartal i fjor, til 744 millioner i år.