Cadillac er for mange selve definisjonen på et skikkelig dollarglis. Den produses i bilens hjemland, USA. Den er stor, luksuriøs, komfortabel og byr på gode ytelser, ofte levert av en diger V8-bensinmotor.

Dessuten har ikke Cadillac så rent få ikoniske modeller på samvittigheten heller. Jo da, vi snakker dollarglis!

Men det er lenge siden 50-tallet og det er lenge siden de lanserte sin 8,2-liters store motor – uten tanke på hverken forbruk eller utslipp. Verden var på mange måter et litt enklere sted for noen tiår siden.

Men evolusjonen går sin gang og tidene endrer seg. Også for biler og bilprodusenter. Men Cadillac består. Kanskje til både glede og bekymring for fansen.

Tesla og Audi er konkurrentene

Designet følger det Cadillac har kjørt på de siste årene, med stramme linjer.

De må også tilpasse seg nye tider, trender og krav. For en tid tilbake viste de et konsept av en potensiell elbil.

Nå velger Cadillac å gjøre alvor av den elektriske familie-SUV-en, som de har gitt navnet Lyriq. En bil som skal gå i strupen på biler som Tesla Model S og X, Audi e-tron og Mercedes EQC.

Vi snakker om en romslig, komfortabel og luksuriøs bil for hele familien. Med gode ytelser og lang rekkevidde.

Dette vil være Cadillacs første elbil og en viktig brikke i GMs (General Motors) elbil-strategi. GM som består av følgende merker; Buick, Chevrolet, GMC, Baojun og Cadillac har store elbilplaner. Ikke mindre enn 20 elektriske modeller skal de kunne tilby innen 2023. Vi kan med andre ord vente oss mye nytt herfra de neste to-tre årene.

For å gjøre det enklere for seg selv har GM utviklet en skalerbar plattform som kan benyttes i flere biler, av ulik størrelse og med ulike batteristørrelser og drivlinjer. Det er snakk om alt fra kompaktbiler, til store pickuper og en ny, elektrisk Hummer.

Cadillac her ikke vist mange bilder av nykommeren ennå, med dette gir en klar indikasjon på form og fasong.

Romslig SUV

Lyriq vil så klart også bygges på den nye plattformen. Det er ventet at denne vil bli tilgjengelig med en twin-motor-konfigurasjon. Én foran og én bak – og altså firehjulsdrift. Mens et alternativ med enkeltmotor og bakhjulsdrift trolig blir standard. Mange steder i verden har man jo ikke all verdens behov for firehjulsdrift ...

Ryktene sier at batteriene i den nye plattformen skal kunne varieres fra 50kWt og helt opp til 200 kWt. De største batteriene vil nok være forbeholdt pickuper og andre litt grovere kjøretøy. Men Lyriq skal også være konkurransedyktig på både ytelser og rekkevidde. Det ligger vel strengt tatt litt nedarvet i Cadillac DNA-et. Uten at vi kjenner mer til spesifikasjonene rundt bilen nå.

Lyriq-konseptet har et romslig interiør, med bare fire separate seter og en stor og lang midtkonsoll som deler sitteplassene til egne soner og med egne berøringsskjerm også for baksetepassasjerene. Om dette videreføres til produksjonsbilen gjenstår å se.

Dette er den nye 34-tommers skjermen som finnes i Cadillac Escalade. Den samme blir trolig å finne i Lyriq.

Skjerm på 34 tommer

Som i den nye 2021-modellen Escalade, blir Lyriqs instrumentpanel dominert av et gigantisk, 34-tommers(!) buet OLED-skjerm.

I Escalade kan infotainmentsystemet styres av et klikkhjul på midtkonsollen. Dette videreføres trolig på Lyriq. Apple CarPlay, Android Auto og et Wi-Fi-hotspot forventes alle å være standardfunksjoner når Lyriq ruller inn i Cadillac-butikkene.

Cadillac sier at bilen skal lanseres neste år, som 2022-modell. Kanskje kan overgangen til elektriske drivlinjer bidra til at vi får flere av bilene på norske veier også. Det har ikke blitt registret mange nye Cadillac i Norge de siste årene.

