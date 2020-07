Varetektsfengsles i fire uker

Mannen har samtykket til at begjæringen avgjøres som kontorforretning. Det opplyser hans forsvarer, Marius Otterstad, til TV 2. Det innebærer at den siktede ikke trenger å møte opp i fengslingsmøtet.

31-åringen blir varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud. I kjennelsens står det at «retten med skjellig grunn kan mistenkes for straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, nemlig for ett drap og to drapsforsøk sombeskrevet i siktelsen».

Begjært fengslet

NRK skriver at mannen ønsker å bli varetektsfengslet, og at det er oppnevnt to sakkyndige for å gjøre en foreløpig rettspsykiatrisk vurdering, med bakgrunn i mannens tilstand.

Øst politidistrikt bekrefter at 31-åringen blir begjært fengslet, med bakgrunn i fare for bevisforspillelse og gjentakelsesfare. Det er ikke kjent hvor lenge påtalemyndigheten vil begjære mannen varetektsfengslet.

Knivstakk tre kvinner

En kvinne i 50-årene omkom og to kvinner ble skadd etter å ha blitt knivstukket i Sarpsborg sent tirsdag kveld. Knivstikkingene skjedde på tre forskjellige steder.

Cirka klokken 23.30 fikk politiet melding om en knivstukket kvinne ved bussholdeplassen i Sarpsborg. Få minutter senere kom det inn en ny melding om en knivstukket kvinne, denne gangen i St. Nikolas gate. Rundt ti minutter etter første melding, ble den siste skadde funnet på en adresse i Oskars gate.

En times tid etter at politiet fikk melding om den første knivstikkingen, ble den 31 år gamle mannen, som er norsk statsborger, men ikke etnisk norsk, pågrepet.

Tidligere tiltalt

Mannen er siktet for drap og drapsforsøk.

Han er tidligere tiltalt for grov vold. 31-åringen ble frikjent for tiltalen i fjor. I dommen fremgår det at mannen har vært innlagt på psykiatrisk avdeling flere ganger.