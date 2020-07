Disse bønnene kan få Trump i trøbbel

Ivanka Trump la onsdag ut et bilde av seg selv sammen med en boks bønner av merket Goya sammen med Goyas slagord «If it's Goya, it has to be good» både på engelsk og spansk. Bildet la hun ut både på Twitter, Facebook og Instagram, skriver CBS.

Goya anser seg som den største latinamerikanskeide matprodusenten i USA. Selskapet har den siste tiden slitt med omdømmet etter at administrerende direktør Robert Unanue hyllet president Donald Trump under et arrangement i Det hvite hus forrige uke. Presidenten er ikke populær blant den latinamerikanske befolkningen.

– Vi er virkelig velsignet som har en leder som president Trump, som er en bygger. Vi ber for vårt lederskap, vår president, sa Unanue på arrangementet, ifølge CNN.

Direktørens utsagn førte til at flere tok til orde for en boikott av Goya. Unanue på sin side nektet å unnskylde, og kalte #BoycottGoya-kampanjen et forsøk på «sensur», i et intervju med fredag.

– Goya gjør det kjempebra

Etter at datten la ut bildet med bønneboksen, var ikke presidenten selv sen med å posere sammen med et utvalg av Goyas produkter. Presidenten la onsdag ut et bilde på Instagram der han poserte smilende og ga tommel opp med både bønner, krydder, kokosmelk og sjokoladekjeks liggende foran han på det historiske «Resolute»-skrivebordet i Det ovale kontor.

I en tweet onsdag morgen skriver presidenten at Goya gjør det kjempebra.

– @GoyaFoods gjør det kjempebra. Smøremaskinen til de venstreradikale slo tilbake på dem, folk kjøper som gale! skriver presidenten på Twitter.

Ivanka kan ha brutt loven

Datteren Ivanka, som også er rådgiver i Det hvite hus, kan ha brutt en føderal etikkregel med sin beskjed. The United States Office of Government Ethics, som har som mål å «unngå interessekonflikter» i det utøvende organet ved Det hvite hus, har retningslinjer angående støtte til organisasjoner eller bedrifter.

– Ansatte i den utøvende grenen i Det hvite hus skal ikke bruke sin posisjon i myndigheten til å antyde at deres byrå eller noen del av den utøvende grenen støtter oppom en organisasjon (inkludert veldedige organisasjoner), produkt, tjeneste eller person, står det i retningslinjene.

En talskvinne for Trump forsvarte innlegget, som hun mener viser «personlig støtte» til produsenten. Videre går talskvinnen til angrep på media og «cancel culture»-bevegelsen.

– Ivanka er stolt over denne sterke, latinamerikanskeide bedriften med dype røtter i USA, og har all rett til å uttrykke sin personlige støtte, sier talskvinne Carolina Hurley i en uttalelse.

– Hun bryter etikkreglene

Tidlige direktør ved Office of Government Ethics, Walter Shaub, er ikke i tvil om at Goya-tweeten er et brudd på etikkreglene i Det hvite hus. Shaub gjør det klart i en rekke twitter-meldinger at selv om både Trumps Twitter- og Instagram-profiler er tydelige på at de er personlige, er det en dårlig idé å bruke tittelen sin i biografidelen på sosiale medier. Den tidligere direktøren forteller at det er en faktor når en skal finne ut om retningslinjene er brutt.

– Hvis du, som Ivanka Trump, bruker din ellers personlige sosiale medier-konto til å fremheve offisiell aktivitet i administrasjonen, er det en annen faktor, skriver Shaub.

Etikkeksperten mener det er tydelig at Trump i dette tilfelle viser sin støtte til produktet med sin offisielle stilling.

President Trump på sin side, som også har vist sin støtte til Goya, er i en annen posisjon.

– Det vil være vanskelig for Ivanka Trump å argumentere for at innlegget hennes var fra henne som privatperson nå. Når det gjelder president Trump er han, i motsetning til de som jobber for han, unntatt mange av de lover og regler som skal sørge for etikken i myndighetene. Denne administrasjonen har vist at det er en tabbe, sier Jordan Libowitz, kommunikasjonsdirektør i vakthundgruppen CREW, i en pressemelding.



Dersom Ivanka Trump blir funnet skyldig i regelbrudd kan hun risikere fengsel, bøter, bli nedgradert eller sparket. Det er likevel lite sannsynlig at det skjer. En eventuelt sak mot henne vil i siste instans ende hos presidenten, og det er få som tror Donald Trump vil dømme datteren.