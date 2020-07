Er gift – nekter å oppgi navnet til ektefellen

I saken mot Ghislaine Maxwell har det kommet frem en rekke nye opplysninger. Blant annet har påtalemyndigheten opplyst at hun gjorde motstand da FBI kom for å pågripe henne, og at de fant en telefon innpakket i aluminiumsfolie i boligen hennes.

Tirsdag kom det frem en ny opplysning som ikke har vært tidligere kjent, nemlig at Maxwell er gift.

Ghislaine Maxwell deltar på rettsmøtet via videolink. Foto: Jane Rosenberg/Reuters

Opplysningen kom i forbindelse med rettsmøtet der det ble diskutert hvorvidt Maxwell skulle løslates mot kausjon, skriver The Guardian.

Ifølge påtalemyndigheten har Maxwell nektet å opplyse om identiteten til ektefellen overfor domstolene.

Brukte falskt navn

En eiendomsmegler som var involvert i salget av boligen der Maxwell holdt til, har fortalt FBI at hun kjøpte eiendommen sammen med en mann. Eiendomsmegleren har forklart at de to identifiserte seg som «Scott og Janet Marshall» og at begge hadde britisk aksent.

Den såkalte Scott Marshal skal ha forklart at han var pensjonert fra det britiske forsvaret, mens «Janet Marshal», Ghislaine Maxwell, forklarte at hun var journalist.

– Etter arrestasjonen av Ghislaine Maxwell, så eiendomsmegleren et bilde av Maxwell i media, og innså at personen som hadde introdusert seg som Janet Marshal var den anklagede, ikke Janet Marshall, sier påtalemyndigheten.

Rettsmøtet gjennomføres via videolink. På grunn av tekniske problemer måtte det etter rettsmøtet presiseres at navnet Janet Marshal i virkeligheten var Jen Marshal, skriver The Guardian.

Ikke innvilget løslatelse

Maxwell begjærte seg løslatt mot kausjon, men dette ble ikke innvilget.

Dommer Alison Nathan fastslo under rettsmøtet i New York tirsdag at det var en betydelig fare for at Maxwell ville rømme dersom hun ble løslatt mot kausjon. Det samme mente påtalemyndigheten.

Rettssaken mot Maxwell skal starte i juli 2021, og det ligger an til at hun vil bli holdt fengslet fram til det.

Epsteins tidligere partner og venn sitter i et fengsel i Brooklyn og ble framstilt for en dommer via video.

Pågrepet i juli

Ghislaine Maxwell, tidligere partner og venn av avdøde Jeffrey Epstein, benekter stadig anklagene mot seg selv.

Maxwell ble pågrepet 2. juli etter å ha holdt seg skjult på en eiendom i New Hampshire i månedsvis.

I siktelsen heter det at hun er pågrepet for sin rolle i Epsteins seksuelle misbruk av en lang rekke mindreårige jenter, blant annet ved å hjelpe ham med å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem.

Epstein var anklaget for en rekke seksuelle overgrep, og er også tidligere dømt for blant annet menneskehandel.