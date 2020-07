Funnet lemlestet i luksusleilighet

En 33 år gammel administrerende direktør i et teknologiselskap er funnet partert i en luksusleilighet på Manhattan i New York.

New York-politiet bekreftet tirsdag at en mann var funnet død i en leilighet på Manhattan. En kilde forteller til CNN at det var en 33 år gammel administrerende direktør som ble funnet lemlestet i en luksusleilighet.

Kilden identifiserer den døde mannen er teknologientreprenøren Fahim Saleh, en risikokapitalist og administrerende direktør i selskapet Gokada, et nigeriansk transportfirma. Firmaet bekrefter dødsfallet på Twitter.

– Vi i Gokada er sjokkerte og i sorg etter å ha hørt at Fahim Saleh, vår grunnlegger og administrerende direktør, har gått bort under tragiske omstendigheter i New York tidligere denne uken, skriver selskapet.

Også Salehs familie har bekreftet dødsfallet i en uttalelse.

– Overskriftene omtaler et lovbruddet vi ikke kan fatte. Fahim er mer enn det man leser. Han er så mye mer. Hans briljante og innovative hjerne tok alle som var del av hans verden på en reise, og han sørget for å aldri la noen bli igjen.

– Det er ingen ord eller handlinger som kan gi oss noen trøst, annet enn at personen som utførte den onde handlingen på en vi var så glade i, sier familien.

Funnet lemlestet

Ifølge CNN er Saleh sist sett på overvåkningsvideo mandag kveld, på vei inn i heisen i leilighetskomplekset han bor i på Manhattans Lower East Side.

Videoen viser at en mann kledd i svart, som politiet mistenker er drapsmannen, går inn i heisen sammen med Saleh. Ifølge kilden gikk den antatte drapsmannen til angrep på Saleh i det han gikk inn i leiligheten sin.

Da Salehs søster gikk for å se etter han fant hun Salehs overkropp i et område ved stuen, mens andre deler av kroppen lå i individuelle poser i leiligheten.

Politiet har ikke funnet ut motivet bak den grufulle handlingen, og forsøker nå å finne ut hvordan angriperen forlot bygget.

Startet selskap i Nigeria

Saleh startet sin karriere da han grunnla PrankDial.com, som leverte ferdiginnspilte tulletelefoner, mens han fortsatt gikk på videregående. Han fortsatte å grunnlegge og selge nettsider mens han gikk på videregående.

Den siste tiden flyttet han fokuset sitt til bildelingsbedrifter, og grunnla risikokapitalfirmaet Adventure Captial, som investerte i bildelingsbedrifter i land som Bangladesh og Colombia.

I bloggen sin på nettsiden Medium kalte han grunnleggingen av selskapet Gokada en av de «sykeste» tingene han har gjort. Hans begrensede kunnskap om det nigerianske transportsystemet gjorde det vanskelig å finne lokale investorer, men oppnådde etter hvert suksess. Selskapet fikk seg en trøkk da hovedstaden Lagos ulovliggjorde kommersielle motorsykler i byen tidligere i år.