Sommeren er høysesong for å handle inn og fikse ting. Nå har mange av oss ferie og god tid, dermed skal vi ta igjen for alt vi ikke har rukket tidligere.

I år er sommeren også spesiell, ved at de aller fleste av oss tilbringer den hjemme i Norge.

To forskjellige spørreundersøkelser i sommer viser at om lag én av fire skal bruke sommeren til å pusse opp. Til dem har NAF en klar advarsel:

– Når du laster bilen med flatpakkede møbler eller byggevarer, er det livsviktig at du sikrer lasten skikkelig. En fersk krasjtest viser at konsekvensene kan bli fatale, selv i lave hastigheter, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Noen tar større sjanser enn andre... Dette bildet er tatt av politiet i Drammen som stoppet denne bilen. Foto: Politiet.

Ser det hver dag på IKEA

Hvis du ikke har mulighet til å bruke tilhenger (eller vil slippe bryet med å ta en ekstratur for å levere den etterpå), kan det naturligvis være fristende å stappe bilen full med varer. Men det kan være livsfarlig for deg og passasjerene.

Krasjtesten som er gjort av ADAC i samarbeid med NAF og andre søsterorganisasjoner, viser at konsekvensene er fatale dersom du ikke sikrer lasten riktig.

–Du ser det hver dag på IKEA og andre varehus. Bilene fylles opp for å frakte store og tunge produkter hjem. Det er lett å tenke at man bare skal en kort tur, men i denne testen, hvor bilen krasjes i bare 45 kilometer i timen, ser man tydelig at det er verdt å bruke tid på å sikre lasten skikkelig, sier Sødal.

Testen med usikret last viser at lasten fyker fremover i stor fart, ødelegger nakkestøtten på forsetet og treffer hodet til testdukken i forsetet på en måte som kan være livstruende. (Foto: NAF)

Her kan du se video av krasjtesten på naf.no

Tilsvarer fall fra åtte meter

I testen der lasten er forsvarlig sikret med stropper, viser den at de 145 kiloene gir en belastning på stroppene på 7 tonn. Og det i en kollisjon i bare 45 kilometer i timen.

Testen med usikret last viser at lasten fyker fremover i stor fart, ødelegger nakkestøtten på forsetet og treffer hodet til testdukken i forsetet på en måte som kan være livstruende. Løse gjenstander flyr også rundt i bilen og kan treffe passasjerer med stor styrke og gi dødelig skade. Selv frontruten blir knust.

– En gjenstand som treffer en passasjer ved en kollisjon i bare 45 km/t, kan gi livstruende skader, og sammenstøtet kan sammenliknes med et fritt fall fra en høyde på nærmere åtte meter, advarer NAF-rådgiveren.

8 tips til deg som skal sikre last og bagasje: Fordel vekt jevnt, legg tyngre ting nederst og legg eventuelt de tyngste tingene på gulvet i baksetet.

Legg gjenstandene fast inntil siden på bilen for å hindre at de beveger seg.

Mindre gjenstander kan legges i en sikker kasse eller beholder som stroppes fast til bilen. Et pledd eller dyne over gjenstandene bidrar også til å redusere bevegelse.

Bruk sertifiserte stropper for å holde gjenstandene nede og hindre bevegelse fremover, og fest stroppene til festepunkter i bilen. Det er lurt å alltid ha stropper tilgjengelig i bilen.

Bruk et varenett for å sikre gjenstander hvis du har mulighet til det, men merk at dette ikke er tilstrekkelig til å sikre tyngre gjenstander.

Sørg for at ingen gjenstander stikker inn i forsetet. Hvis de gjør det, så bør du bruke en tilhenger eller en varebil for å frakte gjenstandene.

Hvis baksetet er ledig, så kan du feste setebeltene diagonalt for å gi ekstra motstandsdyktighet til bakseteryggen.

Bare legg ned ryggen på baksetet hvis det er nødvendig, og se først etter gode alternativer. Ryggen på baksetet gir beskyttelse mot bagasje i bagasjerommet.

