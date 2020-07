Etter noen tunge år med fallende salg i det norske markedet, peker det nå oppover igjen for Ford.

Den nye og ladbare SUV-en Kuga er en suksess – og snart er det klart for en bil som virkelig kommer til å markere seg på bestselgerlistene.

Vi snakker om den elektriske SUV-en Mustang Mach-E. Den skulle egentlig kommet til Norge i år, men er nå utsatt til tidlig 2021.

Responsen blant norske kunder har vært enorm, med svært mange reservasjoner.

Nå drypper Ford litt mer informasjon om nykommeren, som blant annet skal få et imponerende lydanlegg.

Gir en bedre kjøretur

For første gang får lydanlegget i en Ford anvende så mye som en tredjedel av plassen i bilens dashbord. Dette skal ikke bare gi alle passasjerene i bilen tilgang til en god lydopplevelse, men er også et viktig designelement i bilen. Her er nemlig høyttalerne integrert på toppen av instrumentpanelet, som en lydplanke.

– Å lytte til musikk kan ha en positiv innflytelse på humøret ditt. Et premium lydanlegg gjør at du får en bedre kjøretur. Studier viser også at det kan hjelpe sjåføren med å fokusere bedre, spesielt på lengre og monotone kjørestrekninger, sier design director i Ford Europa, Amko Leenarts.

Er dette Norges heftigste bilstereo?

God lyd er stadig viktigere for mange bilkjøpere. Anlegget i kommende Mustang Mach-E kommer fra B&O.

Sparer vekt

I gjennomsnitt tilbringer en sjåfør hele fire år av sitt liv bak rattet i en bil. Kundene blir også stadig mer opptatt av topp lydkvalitet. Dette er noe av utgangspunktet for Fords designfilosofi. Kupeen i bilen skal være et sted du virkelig har lyst til å være.

En ekstern subwoofer utnytter også kupeens utforming til å produsere en kraftig basslyd, selv om den veier bare halvparten av en vanlig subwoofer og tar 80 prosent mindre plass. Vektbesparelser i alle ledd er en av årsakene til at nye Mustang Mach-E har en rekkevidde på opptil 600 kilometer, med bakhjulstrekk.

Jo flere knapper – desto bedre!

Neste år er den på plass i Norge. Det er ventet at Mustang Mach-E blir en ny storselger for Ford.

Oppdaterer via nettet

Lyden fra B&O lydanlegget er spesialtilpasset Mustang Mach-E. Selv om en elbil skaper langt mindre lyd inne i kupeen enn en bil med tradisjonell forbrenningsmotor, blir lyder som tidligere ikke kunne høres, også hørbare.

Dette tok også ingeniørene fra Harman – med spesialkompetansen innen akustikk - hensyn til da de fininnstilte B&O-anlegget.

Ford har også utstyrt nye Mustang Mach-E med muligheten for kontinuerlig forbedring av bilens egenskaper, av alt fra stemmegjenkjenningssystem til bilens ytelser og førerassistanseteknologier, via OTA (Over The Air)-oppdateringer.

Her var Tesla svært tidlig ute, nå følger (endelig) også de tradisjonelle bilprodusentene etter.

