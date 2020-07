Tysk stjerne har bestemt seg

Kai Havertz har bestemt seg for å forlate Bayer Leverkusen til fordel for Chelsea, det melder det tyske magasinet Kicker. Bayer Leverkusens sportsjef Simon Rolfes har fortalt magasinet at det ikke ligger et konkret tilbud på bordet enda. Det er likevel sannsynlig at dette er på plass innen kort tid, da Chelsea har både vilje og evne til å hente 21-åringen.

Chelsea ønsker seg en ny sisteskanse og har målet satt på Atlético Madrids Jan Oblak. Ifølge spanske Diario har kilder tett på Chelsea sagt at 27-åringen er høyt prioritert av Frank Lampard, som er villig til å punge ut 100 millioner euro for Oblak. Det ville gjort sloveneren til verdens dyreste målvakt.Atletíco Madrids trener Diego Simeone har uttalt at han ikke er overrasket av Chelseas interesse for Oblak, men at han håper målvakten vil bli i klubben.

Paris St-Germain har siktet seg inn på Marcus Rashford. Ifølge The Independent mener PSG-manager Thomas Tuchel at «England ikke forstår hvor god Rashford er». Men ettersom Rashford er mer populær i moderklubben sin enn noen gang tidligere, må det nok betydelige summer på bordet før Manchester United skal vurdere å la 22-åringen gå.

Inter Milans Lautaro Martínez er ønsket av Barcelona. Den katalanske storklubben har derfor tilbudt Philippe Coutinho til flere engelske klubber for å frigjøre midler. Ifølge nettstedet Goal er både Arsenal og Newcastle blant klubbene Coutinho kan ende opp i.

Ifølge britiske The Sun er Paul Pogba meget nær å signere en ny langtidskontrakt med Manchester United. I fjor uttrykte franskmannen at han ønsket seg bort fra klubben, men han skal ha endret mening etter å ha kjempet seg tilbake i laget etter en ankelskade. Det er snakk om en kontrakt på fem år og The Sun melder at klubben vil annonsere forlengelsen etter endt sesong.