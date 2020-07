Bytter kampanjesjef

Forholdet mellom Trump og Parscale har vært anstrengt siden slutten av juni.



Da sørget en kampanje via det sosiale mediet TikTok for mange tomme seter under presidentens folkemøte i Tulsa i Oklahoma.

Trump kunngjorde utskiftingen på Facebook sent onsdag kveld.

– Jeg er glad for å kunne fortelle at Bill Stepien har blitt forfremmet til leder for Trump-kampanjen. Brad Parscale, som har vært hos meg lenge og har ledet vår enestående digitale strategi, kommer til å fortsette i rollen som seniorrådgiver for valgkampapparatet, melder Trump.