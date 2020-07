Twitter-kontoene til flere kjente personer hacket i et omfattende angrep

Falske meldinger ble lagt ut på kontoene til Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg og flere andre teknologimilliardærer, som Tesla-sjef Elon Musk, Microsoft-gründer Bill Gates og Amazon-sjef Jeff Bezos.

I den falske meldingen sto det at personene bak de rammende kontoene ville donere 2.000 dollar for hver 1.000 dollar som ble sendt til en bitcoin-adresse.

Innen få timer hadde nærmere 300 personer falt for svindelforsøket og over 100.000 dollar ble sendt til den falske adressen, skriver The New York Times.

Også selskapene Apple og Uber og artisten Kanye West ble rammet av svindelforsøket.

Twitter bekrefter at selskapet jobber med å løse det som omtales som en «sikkerhetshendelse». De rammede kontoene ble stengt og vil bli gjenopprettet først når Twitter er sikker på at det er trygt

I en oppdatering natt til torsdag skriver selskapet at det mistenker et koordinert angrep.

– Vi har avdekket det vi mener er et koordinert og sosialt manipulerende angrep av personer som målrettet og vellykket utpekte noen av våre ansatte med tilgang til interne systemer og verktøy, skriver selskapet i en melding.