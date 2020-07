Bolsonaro fortsatt koronasmittet

Den brasilianske presidenten uttalte forrige uke at han hadde testet positivt for koronaviruset.

Onsdag opplyser Bolsonaro til CNN Brasil at han fortsatt er syk, men sier han ikke har hatt feber siden 6. juli.

Siden han ble syk, har han sagt at han føler seg i god form. Bolsonaro har tatt antimalariamedisinen hydroksyklorokin og mener at det er grunnen til at han føler seg så bra.

Verken Verdens helseorganisasjon (WHO) eller eksperter på koronaviruset mener at hydroksyklorokin virker mot viruset, og tvert imot kan være farlig for dem som har hjerteproblemer.

Tidligere denne uken sa han at han ville begynne å jobbe som normalt igjen hvis den nye testen var negativ.

Den brasilianske presidenten har flere ganger blitt beskyldt for ikke å ta pandemien på alvor