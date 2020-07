Kjempebrølere knuste drømmen om poengrekord for Liverpool

Jürgen Klopp kunne knapt tro sine egne øyne da to av hans mest betrodde menn rotet bort seieren mot Arsenal.

Arsenal-Liverpool 2-1

Liverpool, som nå har avgitt poeng i tre av fem kamper etter at de vant Premier League, har ikke lenger kjangs på poengrekorden. De kan maks ende opp med 99 poeng, ett poeng bak Manchester Citys rekord fra 2017/18-sesongen.

Arsenal scoret på to av to skudd på mål. Begge kom som et resultat av tabber fra Virgil van Dijk og Alisson Becker. Sistnevnte mener at Liverpool verken fortjente seier eller uavgjort.

– Det er to tabber fra meg og Virgil. Vanligvis er vi der for å demme opp for tabbene, men av en eller annen grunn var ingen der og de scoret. Vi må lære fra tabbene så det ikke skjer igjen, sier Alisson til TV 2.

– Vi er lei oss for tapet i dag. Men det tar ikke følelsen vekk fra å være mestere, understreker brasilianeren.

Oppgitt Klopp

Jürgen Klopp sank ned i managerstolen etter at Arsenal tok ledelsen. Etter kampen er han oppgitt over feilene som ble begått.

– Vi slapp inn to forferdelige mål. Vi startet utrolig bra, og så tok vi en pause etter det første målet, sier Klopp til britisk tv.

– Det er lett å forklare. Det var en mangel på konsentrasjon. Ingen ville ha ballen da Virgil hadde den. Da tok vi en pause, og det er ikke tillatt med de pausene. Etterpå så dere at vi var friske. Men utenom målene husker jeg ikke mange sjanser. Vi dominerte, men tapte fortjent. Vi kan ikke gjøre som vi gjorde i de situasjonene, slår Klopp fast.

Van Dijk mener Liverpool spilte svært bra før hans tabbe.

- Tabber skjer med fotballspillere. Vi kan ikke spille perfekt alle ganger. Vi spiller bra før det første målet, påpeker nederlenderen.

– Vi er mestere for første gang på 30 år. Når man avslutter en sesong vil man selvfølgelig vinne, men folk må ikke glemme at vi er fortjente mestere, poengterer han.

Alexandre Lacazette, som scoret og slo én målgivende pasning, mener Arsenal fremprovoserte feilene.

– Vi starter med litt frykt, men vi starter å spille. Og til slutt vant vi, så vi er glade. Treneren jobber med hvert lag og ser på hvordan vi kan straffe dem. Vi straffer dem to ganger i dag, oppsummerer franskmannen overfor britisk tv.

Lagkamerat Cédric Soares er svært godt fornøyd med seieren.

– Å vinne her mot Liverpool ... de har et fantastisk lag. Det var viktige tre poeng for oss, sier den portugisiske høyrebacken til TV 2.

– I fotball, noen ganger, må man lide for å vinne. Humøret blir bedre og bedre i laget, og i dag viste vi det. Noen ganger må man justere seg etter omstendighetene, og i dag ble det forskjellen, fortsetter Cédric.

Sjelden van Dijk-brøler

Liverpool åpnet kampen best. Like før drikkepausen gikk de opp til 1-0 etter et angrep i Premier League-mesterklasse. Roberto Firmino slo en skjult pasning, Andy Robertson slo innlegget langs gresset og Sadio Mané skled ballen i mål.

Etter drikkepausen så gjestene ut til å bli i overkant komfortable. Først var det Virgil van Dijk, av mange ansett som verdens beste midtstopper, som klønet det til. Nederlenderen slo ballen rett i beina på Alexandre Lacazette etter å ha blitt dratt i armen av Reiss Nelson. Van Dijk ropte på frispark, men dommeren ristet på hodet – og fikk medhold av TV 2s eksperter.

– Jeg er helt enig med dommeren. Det er ikke noe frispark å snakke om – det er bare sløvt og svakt av van Dijk, sa Jesper Mathisen.

– Han blir dratt litt i armen, men det dømmes ikke på det der, fulgte Petter Myhre opp.

– Klopp så ut som et spøkelse

Deretter var det Alisson Beckers tur. Også han slo en pasning rett i beina på Lacazette. Franskmannen sendte ballen videre til Nelson, som på bra vis satte inn 2-1 for gjestene. Langs sidelinjen sank Jürgen Klopp ned i managerstolen, trolig forbauset over to av hans største stjerners grove feil.

– Jeg skjønner godt at Klopp blir frustrert eller forbannet. Han så ut som et spøkelse da Arsenal gikk opp til 2-1, kommenterte Mathisen.

TV 2s fotballekspert mener at feilene skyldtes konsentrasjonssvikt.

– Alisson og van Dijk er alltid så solide, men plutselig gjøres det helt fatale og uforståelige feil. Det er rett og slett slurv som gjør at disse gode spillerne gjør den type feil, slo Mathisen fast.

Til tross for enorm Liverpool-dominans etter pause, endte det med 2-1-seier til Arsenal. Dermed har «The Gunners» fortsatt heng på Europaliga-plass. De er to poeng bak Tottenham på sjuendeplass før Sheffield United har spilt sin kamp mot Leicester.