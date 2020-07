Gutt (15) døde av pest etter å ha spist murmeldyr

En 15 år gammel gutt har dødd av byllepest etter å ha spist et murmeldyr i Mongolia.

To andre tenåringer blir også behandlet for smitten etter å ha spist det samme murmeldyret, ifølge mongolske helsemyndigheter.

Regjeringen i landet har stengt ned området hvor tenåringene befant seg. 15 andre personer som har vært i kontakt med den omkomne gutten har blitt satt i karantene.

Den mongolske regjeringen har advart mot å jakte på og å spise murmeldyret, da det er et av dyrene som bærer pest.

Andre gnagere som skogrotter, stripeekorn og mus kan også bære loppen.

I 2019 stengte den mongolske regjeringen ned en region i vestre Mongolia, etter at et ektepar døde av å spise ett rått murmeldyr.

Tidligere i juni i år ble det også bekreftet at en person var blitt smittet av byllepest i Kina. Da ble også 15 personer satt i karantene. Den smittede skal nå være på bedringens vei, ifølge The Guardian.

Ekorn smittet

I juli ble det rapportert at et ekorn hadde testet positivt for byllepest i Colorado i USA.

– Byllepest er en smittsom sykdom som sprer seg via bakterien Yersinia pestis. Mennesker og husdyr kan bli smittet om man ikke er varsom, het det i en pressemelding fra et legekontor i området, ifølge ABC News.

Det finnes ingen vaksine mot byllepest, men bakterien er følsom for flere typer antibiotika.

Ifølge CDC blir det i snitt kun registrert syv tilfeller i året av mennesker som har blitt smittet av bakterien. WHO skriver at bakteriens dødelighet ligger på mellom 8 til 10 prosent i verden.

Symptomer

Bakterien Yersinia pestis er ifølge Store norske leksikon årsaken til pest hos dyr og mennesker, og også opphavet til Svartedauden, som herjet i Asia og Europa på midten av 1300-tallet.

Byllepest smitter når lopper fra en pestsyk gnager biter mennesker, og smitter dermed ikke direkte mellom mennesker. Ifølge FHI kan også hunder og katter overføre disse loppene i pestinfiserte områder.

Symptomer på byllepest er blant annet feber, magesmerter og frysninger. Pesten kan også føre til lymfeknuter som kan sprekke. Ubehandlet byllepest har ifølge FHI en dødelighet på mellom 50 og 60 prosent.