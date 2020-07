Huseklepp tror dette er måten å stoppe Glimt på

Bodø/Glimt 2-1 Kristiansund

Se Erik Huseklepp og Ole Martin Årst diskutere Bodø/Glimt øverst!

Det så lenge ut som at Bodø/Glimt skulle gå på sitt første poengtap da Kristiansund gjestet Aspmyra onsdag kveld. De gule tok ikke ledelsen før Marius Lode vartet opp med en kandidat til årets mål i det 82. minuttet.

Før midtstopperens drømmemål var Kristiansund gode defensivt og hindret serielederne i å komme til store sjanser.

I FotballXtra etter kampen var TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp tydelig på at KBKs tilnærming til kampen var lur.

– Man fikk et lite prov om at det er mulig å gjøre det litt vanskelig mot dette Bodø/Glimt.

– Kristiansund viste i dag at det går an å legge seg lavt og være disiplinerte i presset sitt. Bodø/Glimt slet. Det var ikke gitt at dette skulle ende i Bodø/Glimts favør, sier Huseklepp.

– Tips til andre lag

Nå tror eksperten at flere lag kan komme til å benytte seg av Kristiansunds oppskrift.

– Dette kan gi litt tips til andre lag som kommer opp til Bodø. Det er mulig å få til noe der.

Se Lodes avgjørende suser her:

Ole Martin Årst er enig med den tidligere Brann-angriperen.

– Det er ikke noen tvil om at lagene som kommer til Bodø vil gjøre det samme. De må bare gjøre det enda bedre, være enda råere.

Bodø/Glimt topper Eliteserien med 24 av 24 mulige poeng. Ingen lag har tidligere vunnet de åtte første serierundene i serien.

Neste kamp for Bodø/Glimt er borte mot Mjøndalen før gullkandidat Molde gjester Aspmyra 26. juli.