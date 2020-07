Spilte to dager etter familietragedien – roses av Mourinho

Serge Aurier (27) bestemte selv at han ville være med å bidra da Tottenham slo Newcastle på bortebane.

Newcastle-Tottenham 1-3

Overskriften før kampen var at Serge Aurier startet for Tottenham. Bare to dager i forveien hadde hans ett år yngre bror blitt skutt og drept i den franske byen Toulouse.

Tottenham lot den 27 år gamle ivorianeren bestemme selv om han ville spille eller ikke. Aurier hadde en svak involvering i forkant av Newcastles utligningsmål, men ellers gjorde han en god figur og spilte hele kampen på Tottehams høyreback.

Etter kampen får han ros av José Mourinho.

– Han viser karakterstyrke. Alle personer er forskjellige, og reagerer forskjellig på tragedier. I hans tilfelle var avgjørelsen at det var best for ham å spille, gjøre jobben og prøve å hjelpe laget. Etter kampen vil han tenke på familien og moren sin, og alle følelsene kommer antageligvis nå, sier Mourinho til BBC.

– Han var helt fokusert på kampen. Jeg har stor respekt for ham, fortsetter Tottenham-manageren.

Viktig seier

Tottenham vant 3-1 over Newcastle etter scoringer av Heung-min Son og Harry Kane (2). De liljehvite klatrer dermed til sjuendeplass i Premier League, som gir Europaliga-plass så lenge et lag som allerede er kvalifisert til en europeisk turnering vinner FA-cupen.

Sheffield United skal imidlertid ha en finger med i spillet. Sander Berges lag er nå på åttendeplass, men møter Leicester borte torsdag. De er bare ett poeng bak Tottenham.

Etter kampslutt fikk Tottenham dessuten gode nyheter: Wolverhampton mistet ledelsen seks minutter på overtid mot Burnley, som betyr at Wolves bare er ett poeng foran José Mourinhos lag.

Lo Celsos første assist

Newcastle åpnet oppgjøret best. Miguel Almirón, Jonjo Shelvey og Allan Saint-Maximin hadde alle sine sjanser. Men som mot Arsenal, så Tottenham-stjernene ut til å få en vitamininnsprøytning i drikkepausen.

Bare noen minutter senere sklitaklet Giovani Lo Celso ballen til Heung-min Son. Sørkoreaneren sendte ballen mellom beina på forsvareren og i mål.

Vakkert var det ikke, men endelig kunne Lo Celso – i sin 26. kamp – konstatere sin første målgivende pasning i Premier League. Argentineren ble først hentet på lån, før overgangen ble gjort permanent like etter at Tottenham solgte Christian Eriksen til Inter.

– Nå er han begynt å gjøre det han er hentet inn for – å ha involveringer i forbindelse med scoring, konstaterte TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

– Vi har etterlyst målpoeng fra Lo Celso, istemte Petter Myhre.

Kane matchvinner

Like etter pause slo Newcastle tilbake. Serge Aurier spilte ballen bort, før Matt Ritchie banket den i krysset på første touch. Gleden ble imidlertid kortvarig. Fire minutter senere slo Steven Bergwijn et strålende innlegg fra dypet. Ballen skrudde ned på pannebrasken til Harry Kane, som treffsikkert headet inn sitt 14. ligamål for sesongen.

Like før full tid var det igjen duket for Kane, som denne gangen stupheadet ballen i åpent mål etter retur fra keeper. Tottenham-spissen står nå med 201 scoringer på 350 kamper for klubblag.

– Det er ikke verst! Det er fint å nå den milepælen, men poengene er viktigst. Forhåpentligvis får jeg et par til før sesongen er over, sier Kane etter kampen, ifølge BBC.