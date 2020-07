– Jeg fikk nyheten i dag tidlig, det var en veldig trist nyhet å få. Vi føler med familie og pårørende som har måttet oppleve dette, sier Larviks ordfører Erik Bringedal.

Bringedal forteller at familien til gutten nå er på vei til Larvik, hvor de vil bli mottatt av et kriseteam.

– Kriseteamet vil undersøke hvilke behov familien har, og så får vi se hvordan vi kan hjelpe familien på best mulig måte, sier han.

Bringedal sier også at familien har en stor bekjentskapskrets i Larvik.

Gutten ble meldt savnet 15.45, tirsdag. I 22-tiden bekreftet politiet at gutten var funnet død.

– Verst tenkelig

Ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) i Stranda kommune fortalte til TV 2 tirsdag at også de har satt krisestab.

Gutten var sammen med familien sin ved elva like ved Union Hotell da ulykken inntraff.

– Et psykososialt kriseteam er satt i beredskap slik at familien får nødvendig oppfølging, sa ordføreren.

Bygda er svært preget av hendelsen.

– Dette er det verst tenkelige scenarioet hvor et barn, en familie og tilreisende involvert. Dette er vanskelig for alle å oppleve, sa Tryggestad.

Moren ble reddet opp av hotellansatte

Det skal ha vært svært dramatisk i minuttene etter at gutten falt ned fra en bro og ut i elven. TV 2 har fått opplyst at moren til gutten kastet seg ut i elva etter sønnen. Da moren havnet i vannet ble hun tatt av strømmen og ført nedover elven i over hundre meter.

Hotellgjester og andre vitner hørte at moren ropte og skrek om hjelp. Til slutt var det ansatte på hotellet som klarte å redde moren opp fra elven.

– Dette er relativt likt det hendelsesforløpet vi har fått høre, sa innsatsleder Karl Idar Vik til TV 2 tirsdag.

Han bekrefter at både moren og sønnen havnet i elven, men sier at det fortsatt er mye som er uklart.

– Det vi vet er at moren og sønnen havnet i vannet og at moren til slutt ble reddet opp uten store skader, sa Vik.