Hyttebonanza i Strömstad: – Kan dere ikke vente på oss kjøpesterke nordmenn?

I forrige uke kunne TV 2 melde at hyttemarkedet i Norge er så hett at meglere må kalles tilbake fra ferie.

I Bohuslän i Sverige derimot, hadde sjefsøkonomene forberedt eiendomsmeglerne på det verste denne våren og sommeren.

Carolina Fallenius er eiendomsmegler ved Svensk fastighetsförmedling i Grebbestad, og hun forteller at 80 prosent av kundene hennes vanligvis er norske. Hun var derfor bekymret for et prisras, som følge av den stengte grensen.

Fallenius ble derfor overrasket når utviklingen tok en helt annen retning. I Strömstad har prisene på fritidshus økt med ti prosent sammenlignet med sommeren i fjor, ifølge Svensk Mäglarstatistikk. I hele landet har prisene økt med ni prosent.

– I begynnelsen så mistet vi våre norske kjøpere, så det kunne blitt katastrofalt. Derfor var det virkelig uventet at markedet skulle øke så mye. Vi kan ha opptil tolv familier på én visning, sier Fallenius til TV 2.

En av årsakene til prisutviklingen, er at nordmenn, til tross for den stengte grensen, fortsatt kjøper hytter i Sverige. Mange kjøper i tillegg eiendom usett.

Den svenske avisen Strömstad Tidning omtalte utviklingen først.

Ville ikke risikere

Carolina Fallenius tror den store interessen skyldes at det er få fritidshus på markedet, og at de norske kjøperne ikke har blitt erstattet av svenske – de har faktisk fått konkurranse av dem.

KUPPET: Carolina Fallenius forteller at en del fritidsboliger blir kuppet før visning. Foto: Privat

– Når utvalget er lite og etterspørselen blir så stor, så er det naturlig at vi får en prisvekst, sier Fallenius.

Ifølge Booli har det aldri før vært så få fritidseiendommer på det svenske markedet.

Under pandemien har Fallenius solgt hus til nordmenn som bare har sett på bildene i annonsen. Nylig solgte hun for eksempel en fritidsbolig mellom Grebbestad og Havstensund til en norsk familie som aldri satte foten innenfor dørstokken.

– De tok en tur inn i hagen og kikket inn gjennom vinduene. De mente at det holdt med det de hadde sett på bildene og det som stod i takstrapporten. De turte ikke risikere at noen skulle komme dem i forkjøpet, sier Fallenius.

Fritidsboligen ble solgt til 3,5 millioner.

Facetime-visninger

– På fritidseiendommer i god stand med bra beliggenhet, så ser vi at prisen går opp. Ellers opplever jeg at markedet er ganske stabilt, sier Steven Zettergren.

STRÖMSTAD: Steven Zettergren er eiendomsmegler ved Fastighetsbyrån i Strömstad og Tanum. Foto: Privat

Han er eiendomsmegler ved Fastighetsbyrån i Strömstad og Tanum, og han forteller at kjøperne hans vanligvis består av opptil 90 prosent nordmenn.

– Vi ser at det fortsatt finnes en god interesse fra norske kjøpere, samtidig som det finnes en uro over svensk smittespredning. Det er derfor stor etterspørsel etter Facetime-visning og vi ser at flere slår til selv om de ikke har vært på tomten, sier Zettergren.

I Sverige kan man legge inn et bud på en eiendom, men budet er ikke bindende før man har signert kontrakt. Megleren tror dette er en av årsakene til at nordmenn tør å kjøpe usett.

Zettergren forteller at noen nordmenn også velger å dra over grensen på visning, og tar karantenen når de kommer hjem.

– Kjøpesterke nordmenn

Nordmenn eide i mars 12.416 fritidsboliger i Sverige, viser tall fra SCB.

Ifølge Carolina Fallenius er nordmenn spesielt interessert i områdene fra Strömstad ned kysten til Fjällbacka, som er en kort kjøretur fra Oslo.

– Jo nærmere grensen, jo mer nordmenn er det. Samtidig har vi faktisk en del kjøpere som sier at de ikke ønsker å bo i områder hvor det bare er andre nordmenn, sier hun.

Fallenius sier at området og beliggenheten er viktigere for folk enn tilstanden på fritidsboligene. Hun tror at en del norske spekulanter har ønsket å kjøpe fritidshus i et visse områder i flere år, og hvis noe blir ledig, kaster de seg rundt.

Det sitter faktisk også personer i Norge som er skuffet over at hus blir solgt når grensen er stengt.

– De skriver mail eller ringer og sier at de er interessert. Så spør de om vi kan vente med å selge huset til grensen åpner. «Venter dere ikke på oss kjøpesterke nordmenn?» skriver de, ifølge megleren.

Forbereder seg på kø

Steven Zettergren forteller at mange potensielle norske kjøpere er lei seg for at de ikke får reist over grensen.

– Mange hadde nok planlagt å kjøpe hytte her i sommer, sier han.

Meglerfirmaet forbereder seg derfor på en enorm etterspørsel når grensene gjenåpnes.

– Vi tror at det er en stor skare av nordmenn som kommer til å stå i kø, klare til å kjøpe hytte, når grensene åpnes, sier han.