Senket av drømmemål: Bournemouth med én fot i Championship

Manchester City-Bournemouth 2-1

Tapet betyr at Bournemouth er ille ute i nedrykkskampen i Premier League. Med én kamp mer spilt enn rivalene, har de tre poeng opp til trygg grunn.

Trolig kommer Joshua King og co. til å benke seg foran tv-skjermen på fredag. Da møtes West Ham og Watford på London Stadium – de to lagene som er tre poeng foran Bournemouth. Bournemouth har svakest målforskjell av de tre lagene.

– Må et mirakel til

TV 2s kommentator Kasper Wikestad konstaterer at Bournemouth har én fot i Championship, og spår at Kings lag går ned sammen med Aston Villa.

– Det må et mirakel til. Men det skjer ofte noe spesielt på slutten, så det er ikke umulig ennå. Jeg tror de må ha seks poeng på de to siste for å klare det, sier Wikestad.

– De møter Everton som har sett fryktelig kjørt og ferdig ut, og Southampton som ikke har noe å spille for. Det kan være en fordel. De er ikke avskrevet, men det blir tøft, fortsetter han.

Gjenstående kamper i nedrykksstriden West Ham (34 poeng): Watford (H), Manchester United (B) og Aston Villa (H). Watford (34 poeng: West Ham (B), Manchester City (H) og Arsenal (B). Bournemouth (31 poeng): Southampton (H) og Everton (B). Aston Villa (30 poeng): Everton (B), Arsenal (H) og West Ham (B).

Senket av drømmemål

Manchester City fikk en drømmestart på oppgjøret, signert klubblegenden David Silva. Den 34 år gamle spanjolen skrudde et frispark over muren, via tverrliggeren og i mål.

Men Bournemouth ga City hard kamp på Etihad. I gjestenes beste periode i kampen, like etter et Junior Stanislas-skudd i stolpen og en kjempesjanse fra Dominic Solanke, økte City ledelsen. Gabriel Jesus mottok ballen i feltet. Agüero-vikaren slo en frekk tunnel på Jack Stacey, dro seg innover og hamret ballen i det lengste hjørnet.

Like før full tid tente David Brooks håpet for vertene, som også spilte en god andreomgang på Etihad. På overtid hadde gjestene to store sjanser til å utligne, men det ville seg ikke for verken Jack Stacey eller Callum Wilson.