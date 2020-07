Forsvarer: – Han er ikke i stand til å svare på skyldspørsmålet

Natt til onsdag ble tre kvinner knivstukket på forskjellige steder i Sarpsborg. En kvinne i 50-årene omkom av skadene.

En 31 år gammel mann er pågrepet og siktet for drap og drapsforsøk.

Onsdag ettermiddag har mannen vært i sitt første avhør med politiet. Mannens forsvarer Marius Otterstad sier at den siktede var tydelig preget under avhøret.

– Det var ikke mye som kom fram under dagens avhør. Min klient er veldig sliten og var ikke i stand til å svare på alle spørsmålene, sier Otterstad til TV 2.

KNIVANGREP: Store politistyrker rykket ut etter at tre kvinner ble knivstukket i Sarpsborg natt til onsdag. Foto: Fredrik Hagen

Må se bort ifra svaret

Forsvareren sier at mannen ikke var i stand til å ta stilling til spørsmålet om straffeskyld.

– Både jeg og politiet har valgt å se bort i fra det mannen svarte. Han er ikke i en fatning som gjør det mulig å ta stilling til spørsmålet om straffeskyld, sier Otterstad.

Det vil trolig bli gjennomført flere avhør med den siktede i løpet av uken.

– Min klient trenger hvile. Han er ikke helt tilstede og klarte ikke å svare ordentlig på politiets spørsmål i dag, sier Otterstad.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere hva som var motivet bak knivangrepene.

– Kritikkverdig hvis han flyttes

Den siktede mannen har tidligere vært innlagt på psykiatrisk avdeling flere ganger.

– Det er oppnevnt sakkyndige som skal gjøre en grundig vurdering av mannens psykiske tilstand. Det var flere sakkyndige som deltok under dagens avhør, sier Otterstad.

Mannen sitter nå varetektsfengslet på Kalnes sykehus, ikke i fengsel. Dette mener forsvareren er riktig vurdering.

– Jeg vil si at det ville vært kritikkverdig å flytte han herfra. Jeg er ikke en profesjonell sakkyndig, men utifra det vi erfarte under dagens avhør er det passende at han er her, sier Otterstad.

Politiet har varslet at det trolig blir fengslingsmøte torsdag.