Viking refses etter stortap: – Ingenting ser ut til å fungere

TV 2s eksperter er nådeløse i sin dom av Viking etter 0-5-tapet for Molde.

Molde - Viking 5-0 (2-0)

Mens Molde glitret på hjemmebane, ble det en bekmørk sommerkveld for Viking som får kvass kritikk etter sesongens femte tap på åtte kamper.

– Bjarne Berntsen klarer ikke å sette en ellever. Det varieres stort i kamp etter kamp hvilke spillere som blir sendt ut på banen. De prøver litt forskjellige formasjoner, sier Jesper Mathisen i FotballXtra og konkluderer:

– Ingenting ser ut til å fungere i nærheten av sånn det gjorde forrige sesong.

– Hvis vi tenker litt på fjorårssesongen så bar det også preg av mye entusiasme, de var nyopprykket og det var en enorm «go». Det er ikke unaturlig at luften går litt ut, for kvalitetsmessig er det vel ikke noe lag som blir skremt av Viking, følger Ole Martin Årst opp.

Bjarne Berntsen var heller ikke særlig fornøyd etter ydmykelsen i Molde.

– Vi ble knallhardt straffet på de feilene vi gjorde bak. En altfor dårlig prestasjon, sier Viking-treneren til Eurosport.

– Ikke i nærheten av medalje

Erik Huseklepp tror ikke det blir snakk om noen nedrykkskamp for Viking.

– Jeg tror de blir litt bedre når Yann-Erik de Lanlay kommer i spill igjen, og jeg tror Veton Berisha kommer til å komme litt mer i gang. Jeg tror de kommer seg litt mer utover i sesongen, og tror ikke de kommer til å stå i fare for å rykke ned når vi nærmer oss sesongen, spår han.

Årst tror også Viking kommer til å plukke mer poeng fremover, men noen stor sesong tviler han på at det blir.

– At de ble spådd av flere som medaljekandidat før sesongen, det er de ikke i nærheten av, og kommer ikke til å bli det heller, understreker Årst.

Blytung start for Viking: – Klønete og urutinert

Drømmestart for Molde, men desto verre for Viking da keeper Arild Østbø felte Moldes Erling Knudtzon etter kun fire minutter.

Det resulterte i gult kort til Østbø og straffe til Molde som Leke James satt sikkert i mål.

– Erling Knudtzon er på vei vekk fra målet og det kommer Viking-spillere inn og sikrer. Fullstendig unødvendig, klønete og urutinert, sier Ole Martin Årst i FotballXtra.

Åtte minutter senere økte Etzaz Hussain til 2-0 for Molde. Knudtzon ble igjen felt og vant et frispark i innleggsposisjon. Østbø ga retur på innlegget fra Magnus Wolff Eikrem, men Hussain var våken på returen og fikk pirket inn kveldens andre scoring.

– Nok et klønete frispark som Viking lager, mener Årst.

Tre mål etter pause og straffebom

Like etter pause var Fredrik Aursnes nære ved å øke til 3-0 for Molde på volley, men Østbø vartet opp med en feberredning.

– Det er et under at det ikke ble scoring, sier Årst.

To minutter senere forspilte Zymer Bytyqi sjansen til å redusere da han bommet alene med keeper Østbø. Mer effektiv var derimot Leke James som satte inn sin andre scoring for kvelden like etter timen spilt.

Og målene fortsatte å renne på. Henry Wingo økte til 4-0 i det 76. minutt, før Eirik Ulland Andersen satt kveldens femte ni minutter før slutt.

Tommy Høiland fikk sjansen fra straffemerket i det 83. minutt, men bommet. Dermed endte det 5-0 på Aker Stadion.