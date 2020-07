Glimt-stopper med kandidat til årets mål: – Et treff fra en annen planet!

Bodø/Glimt 2-1 Kristiansund

Se drømmetreffet øverst!

Serielederne tok imot Kristiansund på Aspmyra. Bortelaget tok ledelsen med Amahl Pellegrino, men Glimt snudde kampen.

Først utlignet Patrick Berg, før kampens avgjørende øyeblikk kom mot slutten av oppgjøret. Marius Lode klinket ballen i krysset på halvvolley fra 30 meter.

– Det er et et prosjektil fra Marius Lode! Ballen bare stiger og stiger. Marius Lode, hva har du spist. Har du sett for en scroing, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra.

– Det treff fra en helt annen planet. Bodø/Glimt har snudd kampen. Årets scoring, konkluderte Mathisen.

Ole Martin Årst var også i ekstase i studio.

– Den bare stiger og stiger. Den kunne endt opp i Tromsø, sa han om den avgjørende 2-1-scoringen.

Tidligere har Jens Petter Hauge blitt lansert som en potensiell landslagsspiller. Nå mener Mathisen at Lode også bør være aktuell.

– Han er rask, god i frispillingen og når han også varter opp med sånne mål... Han kan gjerne være med i en landslagstropp i månedene som kommer.

Fornøyde Glimt-gutter

Kjetil Knutsen var bekymret før Lode skulle skyte, men er glad midtstopperen ikke var like skeptisk.

– Helt, helt vanvittig, sa Knutsen om målet til Eurosport.

Lode var også fornøyd med egen prestasjon.

– Sykt deilig. Nå har jeg prøvd i åtte år å få mål på. Vi har hatt mye skudd i koronapausen, så dette hadde ikke skjedd uten korona, humrer Lode.

Pellegrino-mål

Jens Petter Hauge, som har tatt Eliteserien med storm denne sesongen, ble syk før kampen og var ikke med for nordlendingene.

Bortelagets formspiller, Amahl Pellegrino, var derimot med i gjestenes startoppstilling. Pellegrino skulle også komme i fokus på Aspmyra. Kristiansund forsvarte seg godt mot Glimts press og var effektive da de fikk en scoringsmulighet.

Ti minutter før pause la Erlend Sivertsen inn til Pellegrino som kontrollerte ballen elegant i Glimts boks. Angriperen la så ballen iskaldt i lengste hjørne til 0-1.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen skrøt av prestasjonen i FotballXtra.

– En smart og god avslutning. Keeper er ikke nærheten av å ta den. Kistianund har imponert og holdt Glimt unna i førsteomgang. Det er et smart innlegg av Sivertsen, men det er så smart og godt gjort likevel. Pellegrino fortsetter å levere, sa Mathisen.

Tidligere Tromsø- og Start-spiss Ole Martin Årst lot seg også imponere.

– Samtlige spisser i Eliteserien hadde nok bare banket til der, men han beholder roen. Det liker jeg å se, sa Årst.

Målet ble det eneste i førsteomgangen.

Se målet her:

Glimt svarte

Syv minutter ut i andreomgang vartet Pellegrino nesten opp med en kopi av 0-1-scoringen, men avslutningen gikk like utenfor.

Så svarte Glimt. Et hjørnespark fra Philip Zinckernagel ble stusset videre til bakre stolpe og Patrick Berg utlignet til 1-1.

– Den måtte komme, Glimt lar seg ikke stoppe! Det er et godt slått hjørnespark og «captain» Patrick Berg får en en veldig enkel oppgave med å sette ballen i mål, sa Mathisen om utligningen.

UTLIGNING: Patrick Berg satte inn 1-1-målet på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen

Like etter ropte Glimt på straffespark da ballen gikk i armen på KBK-forsvarer Aliou Coly, men dommer Kai Erik Steen dømte hjørnespark.

– Glimt snytt for straffespark, mente Mathisen i FotballXtra.

Hjemmelaget fortsatte å gjøre alt de kunne for å ta sin åttende strake seier, men fikk tøff motstand av Kristiansund som ofte kom på kontringer.

Så kom Marius Lodes kanon som avgjorde kampen.

Gjestene presset på for utligning og fikk flere sjanser etter hjørnespark, men kampen endte med Glimt-seier.

Ingen lag har tidligere vunnet de åtter første kampene i Eliteserien. Kjetil Knutsen var en stolt mann ved kampslutt.

– Kampen i dag er en oppsummering på hva vi får til. Det å vinne åtte fotballkamper, som er historie, det forteller hvilke spillere og trenere vi har her oppe, sa Knutsen til Eurosport etter kampen.

Molde kjørte over Viking

Bodø/Glimts fremste gullrival Molde vant sin kamp mot 5-0 mot Viking. Glimt leder fortsatt Eliteserien, to poeng foran Molde.

Neste kamp for Bodø/Glimt er borte mot Mjøndalen før gullkandidat Molde gjester Aspmyra 26. juli.