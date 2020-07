Her har smitten tredoblet seg – nå slår myndighetene alarm

Myndighetene i Spania slår alarm etter at smitten har tredoblet seg på en uke i Barcelona. Nå gjeninnføres også nedstengningen av en annen by.

Det pågår en smitteeksplosjon i Catalonia i Spania, og byen Barcelona er hardt rammet. På bare én uke har smittetilfellene tredoblet seg, skriver El Pais.

Fredag ble det blant annet registrert 249 nye smittetilfeller på ett døgn, en økning som ikke har blitt sett siden begynnelsen av april, skriver avisen.

Ordfører Ada Colau stilte onsdag til pressekonferanse for å adressere den voksende bekymringen.

Flere steder i Barcelona er det innført inngripende tiltak for å stoppe smitten. Teatre, kinoer og treningssentre har blitt stengt, og barer og restauranter drive med redusert kapasitet. I tillegg har innbyggerne blitt bedt om å unngå sosiale sammenkomster.

Ordføreren utelukker ikke ytterligere nedstengning.

Klarer ikke smittespore

Nye tilfeller av koronaviruset har firedoblet seg på 12 dager i Catalonias hovedstad.

– Jeg er redd for at Barcelona ikke har kapasitet til å smittespore alle tilfellene, sier ordføreren på pressekonferansen ifølge El Pais.

Tirsdag hadde regionen bekreftet nesten 80.000 smittetilfeller og nesten 7000 personer har mistet livet med korona, skriver Catalan News.

NEDSTENGNING: Kunder med munnbind på et klesmarked i Barcelona tidligere i juli. Nå er 160.000 innbyggere i naboprovinsen Lérida omfattet av en ny nedstenging. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB scanpix

I ny lockdown

Katalanske myndigheter gjeninnfører også nedstengning i byen Lérida og ber innbyggerne om å holde seg innendørs, melder NTB.

Nedstengningen berører rundt 160.000 mennesker, som nå bare får lov til å gå på jobb, kjøpe mat og medisin og trene. Lérida heter Lleida på katalansk og ligger i provinsen med samme navn nordvest i Spania.

Koronasmitte har blusset opp i området rett vest for Barcelona, noe som først fikk katalanske myndigheter til å gi ordren om å stenge ned. Lokale myndigheter blokkerte imidlertid beslutningen, før de etter hvert gikk med på å tillate nedstengning i 15 dager mot at regionale myndigheter gir hyppige oppdateringer om smitteutbruddet.

Mer enn 120 aktive utbrudd

Spanias helsemyndigheter sier at det nå er mer enn 120 aktive utbrudd rundt om i landet, deriblant i Catalonia.

Spania er blant landene som Norge har satt på sin grønne liste over steder som har tilstrekkelig lav smittespredning for at nordmenn skal kunne reise dit.

Folkehelseinstituttet kom derimot med en oppklaring etter offentliggjøringen av listen:

– Grønt land betyr ikke en oppfordring til å reise, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Se komplett liste over hvilke lang regjeringen åpnet for her.