Mann dømt for overgrep mot sin mindreårige stesøster

En mann i 30-årene er dømt til fengsel i ett år og elleve måneder for å ha forgrepet seg på sin mindreårige stesøster. Seks måneder gjøres betinget.

Mannen innrømmet å ha forgrepet seg på sin stesøster da hun sov ved tre anledninger. To av gangene tok han på hennes kjønnsorgan. Stesøsteren var 13 år på hendelsestidspunktet.

Han er også dømt for bestillelse av 194 bilder som seksualiserer barn, samt å ha tatt bilder av stesøsterens underliv da hun sov.

Halden tingrett konkluderte med at hendelsene isolert sett tilsvarte fengsel i to år og elleve måneder, men ga strafferabatt på ett år som følge av mannes tilståelse. Hans personlighetsforstyrrelse gjorde at seks måneder av straffen ble gjort betinget.

Han er også dømt til å betale henne 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Politiet fikk kjennskap til saken da mannen møtte opp på politistasjonen i Sarpsborg og innrømmet forholdene. Det var tiltaltes foreldre som ønsket at han skulle melde seg for politiet.

Mannen var ifølge dommen meddommer i en tingrett i Østfold, men trakk seg umiddelbart da saken ble kjent.