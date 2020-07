Greenwood usikker til Palace-kampen

Ole Gunnar Solskjær informerte onsdag om at Mason Greenwood sliter med en vond ankel.

Crystal Palace - Manchester United ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo kl.21.15 torsdag!

Manchester United opplyser eksklusivt på sin hjemmeside at Greenwood sliter med en hoven ankel etter kampen mot Southampton mandag. Skaden skal ha kommet etter en takling av Southamptons Oriol Romeu.

– Jeg vil gi Luke (Shaw) og Mason (Greenwood) så mye tid som mulig. Anklene deres er hovne. Jeg kommer til å gi dem så mye tid jeg kan for at de skal få ned hevelsen, forteller Solskjær.

Greenwood skal ha spilt med smerter i store deler av kampen, før han ble byttet ut i det 84. spilleminutt.

Solskjær mener dommeren burde slått ned på taklingen fra Romeu.

– I kampens hete spilte han videre og adrenalinet holdt ham i gang, og så fikk han en reaksjon i ettertid, forklarer han og legger til:

– Jeg mener dommeren burde sett på situasjonen, understreker nordmannen.

United-manageren ga også en oppdatering på Brandon Williams.

– Det kommer nok til å gå bra med Brandon. Han har et kutt over øyet. Vi har ikke trent i dag, men forhåpentligvis vil to av dem (Greenwood, Shaw og Williams), kanskje alle tre, bli klar.

Greenwood har spilt alle syv kampene for Manchester United etter ligaen startet igjen etter koronapausen.