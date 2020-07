Nakstad til nordmenn: Dette må du gjøre for å reise med god samvittighet

Fra i dag fraråder ikke lenger regjeringen reiser til såkalte «grønne land» med lav smitte.

– Jeg synes man kan reise med god samvittighet, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV 2.

Landene som er unntatt fra frarådingen er blant annet Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland.

– Smittesituasjonen er mye bedre enn for noen uker siden, og vi hadde ikke gjort landene grønne hvis det ikke var trygt å reise, sier Nakstad.

– Men hvis mange reiser, er det en risiko vi ikke ønsker. Den enkelte må vurdere hvor viktig dette er for meg, sier han.

Men det er visse forutsetninger for at det er greit å reise, ifølge helsetoppen.

– Hvis man er frisk når man reiser, tar forholdsregler og følger smittevernregler i landet man reiser til, kan man reise med god samvittighet. Og det er viktig at hvis du kommer tilbake og blir syk, så skal du ta ansvar for å teste deg. Gjør du det, da kan du ha god samvittighet, sier Nakstad.

Har ikke sans for reiseskam

– Bør man ha en god grunn til å reise eller kan man reise bare fordi man vil ha sol?

– Det må den enkelte vurdere. Det å få sol kan være en god grunn for mange. Vi skal ikke gå inn og godkjenne den enkeltes behov. Jeg har ikke noe sans for reiseskam. Folk er fornuftige i Norge og tar gode vurderinger. Det er viktig for oss at hvis folk reiser at de følger smittevernregler og ikke bringer smitte til Norge.

Han har ikke noen sans for at folk blir utsatt for harselering på sosiale medier fordi de velger å reise.

– Det er ingen grunn til det. For noen uker siden var noen av landene røde, og da kan jeg skjønne hvis folk reagerer, men nå er situasjonen bedre og smittetallene er på vei ned. Risikoen for å bli smittet er mye lavere, sier Nakstad.

– Når landene er «grønne» er det ingen grunn til å skamme seg for å reiser, legger han til.

SE VIDEO: Filosof tror reiseråd kan føre til reiseskam

Bollstad: – Ikke føl skam

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier

– Vårt råd er at så langt du kan skal du ta ferien i Norge, men folk må ta beslutningene selv, sier statsråden til TV 2.

– Dere sier dere ikke fraråder reiser, men dere anbefaler ikke. Hva betyr egentlig det?

– Det betyr at vi har åpnet landet for at folk skal reise, men hver enkelt må ta et ansvar for det man gjør. Vi vet ikke grunnen til at folk gjør som de gjør, og da har folk et ansvar for å bestemme seg om de skal reise selv. Det kan være helsegrunner til at folk reiser til Syden, og det vet du og jeg lite om. Samtidig må man vurdere hvilket land reiser man til, hva slags reglement er det der, hva slags helsesituasjon og smittesituasjon er det der, sier Bollestad.

SMIL OG VÆR GLAD: Olaug Bollestad mener folk må slutte å hetse reisende i sosiale medier. Foto: NTB Scanpix

– Kan man reise uten å ha dårlig samvittighet?

– Ja, det kan man faktisk gjøre. Vi vet ikke bakgrunnen for valg folk har tatt.

– Kan man reise bare fordi man vil ha sol?

– Ja, det er jo valgene folk må ta og det skal det ikke være skam for, sier KrF-nestlederen.

– Sa da kan jeg og alle andre dra hjem og bestille Syden-ferie uten å ha dårlig samvittighet?

– Ja, hvis du mener det er rett for deg så kan du gjøre det.

– Folk er bekymret

Hun mener folk må slutte å hetse de som velger å bestille seg en tur til et annet europeisk land.

– Folk skal tenke seg om. Både de som reiser og de som skriver må jammen meg tenke seg om. Man vet ikke bakgrunnen for valgene folk tar, og man skal ikke harselere med folk på nettet. Samtidig er det uttrykk for at folk er bekymret over situasjonen i landet vårt. Folk har mistet livet og noen er redde, men man skal tenke seg om hva man skriver på nettet, sier statsråden.

Bollestad avslører at hennes utenlandsparadis er Kypros.

– Jeg har alltid en 14-dagers tur til Kypros. Jeg har mange venner der og det er litt mitt land nummer to, men jeg reiser ikke i år. For det første er jeg usikker på kapasiteten i helsevesenet, selv om det er lavt smittetall. Jeg tar med meg mannen og går på tur i Rondane istedenfor.