Helse Bergen siktet etter at mann døde av cellegift-overdose

Det er tatt ut siktelse mot Helse Bergen etter at en mann døde av cellegiftoverdose på Haukeland Sykehus. Det bekrefter påtalemyndigheten overfor Bergensavisen.

En mann i 50-årene døde i slutten av juni på Haukeland universitetssykehus. Mannen hadde fått en cellegiftdose som var ti ganger for høy.

Nå har Helse Bergen, som er ansvarlig for Haukeland Sykehus, blitt siktet for brudd på helsepersonell-loven. Det melder Bergensavisen.

Flere ansatte har fått status som mistenkte i saken.

– Det ligger ingen dramatikk i det, men for å få tilgang til taushetsbelagte opplysninger er en siktelse et tvangsmiddel som åpner for, sier politiadvokat Sigurd Åsnes Granli til BA.

Oppdaget feilen for sent

Pasienten var til behandling for kreftsykdom, og skulle på cellegiftbehandling på Haukeland i juni. Dosen han fikk var ti ganger høyere enn den han skulle hatt.

Feilen ble oppdaget før han hadde fått hele dosen. Mannen ble først betegnet som livstruende skadd, men skadene var så alvorlig at livet ikke stod til å redde.

– Dette er en tragisk hendelse for pasient og pårørende som vi beklager på det sterkeste. Våre tanker og medfølelse går til pasientens nærmeste, skrev fungerende direktør på kreftavdelingen ved Haukeland, Terje Nordberg i en pressemelding etter at dødsfallet ble kjent.

Intern etterforskning

Saken ble meldt til helsetilsynet og politiet. Det ble også satt i gang en intern etterforskning for å finne ut hvordan dette kunne skje.

– Vi har også satt i verk konkrete tiltak for å redusere risikoen for at noe lignende skjer igjen. Det skal være trygt å få behandling på sykehuset, skriver Nordberg.