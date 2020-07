De neste 11 dagene skal Manchester United spille fire kamper. I snitt ca hver tredje dag.

Programmet ser slik ut:

PL: Crystal Palace - Manchester United, torsdag 16 juli.

FA-cupen: Manchester United - Chelsea, søndag 19 juli.

PL: Manchester United - West Ham, onsdag 22 juli.

PL: Leicester - Manchester United, søndag 26 juli.

– Ikke rettferdig

Chelsea har allerede unnagjort sin kamp i runde 35 mot Norwich tirsdag denne uken. Det betyr to ekstra dager med kjærkommen hvile før møtet med United på søndag i semifinalen i FA-cupen. Det faller ikke i god jord hos Solskjær.

– Det er ikke rettferdig. Det er bekymringsverdig at de har 48 timer mer til hvile og restitusjon, sier United-manageren.

– Vi har ikke akkurat fått utdelt de beste kortene for de neste to ukene. Men vi får sette opp pokerfjeset og spille kortene våre riktig.

For Solskjær finner også gode nyheter i det tette programmet.

– De to neste ukene vil være hektisk, men samtidig er vi i veldig god fysisk form. Vi har ikke vært så godt trent på årevis, det er jeg sikker på. Vi har noen unge spillere her som er bedre trent enn normalt og som vil være raskere i restitusjonen.

– Koker alltid ned til de siste ukene

Den norske manageren har ikke glemt utgangen på forrige sesong, der situasjonen var en helt annen.

– Det var en stor greie på slutten av forrige sesong, at laget vårt ikke var godt nok trent, vi fikk noen skader. Denne sesongen har vi ikke hatt det problemet. Det kommer ikke til å være et problem eller skape bekymring at vi har mindre tid enn Chelsea, men 24 timer, 48 timer, det gjør en stor forskjell på denne tiden av sesongen, sier Solskjær.

Han tror utfordringen kan være bra for spesielt de yngre spillernes mentalitet.

– Det koker nesten alltid ned til de siste ukene med Manchester United. Noen ganger kan man ha sikret tabellplassen, eller vunnet ligaen, men ofte skal det hele avgjøres på tampen av sesongen. For de unge spillerne er dette en god utfordring, å ha den følelsen ved å representere denne klubben og vite at de kan stole på oss når vi jakter de gode resultatene og posisjonene.