– Jeg trengte å jakte på jomfruer to ganger i året

11. desember 1987 ventet Marie-Jeanne Laville på at datteren skulle komme hjem fra skolen i Auxerre i Frankrike. Men da klokken begynte å nærme seg fem på ettermiddagen, og 17 år gamle Isabelle fortsatt ikke hadde kommet hjem, begynte moren å ane at noe hadde skjedd.

– Klokken 16.55 var datteren min fortsatt ikke kommet hjem. Jeg dro ut kontakten på strykejernet og dro, har Marie-Jeanne senere forklart ifølge Le Monde.

Isabelle Laville forsvant 11. desember 1987. Foto: Piat via AFP

Hun gikk langs Isabelles skolevei i håp om å finne datteren, men 17-åringen var borte.

Først i 2006 ble Isabelle Laville funnet, død i en brønn. Hun hadde blitt bortført, voldtatt og drept.

Plukket opp haiker

Det hele hadde vært godt planlagt.

Uten at hun visste om det, ble Isabelle Laville observert av en mann og en kvinne på vei hjem fra skolen dagen før hun forsvant.

Da hun var på vei hjem 11. desember, kjørte en bil opp ved siden av henne. Bak rattet satt Monique Olivier. Hun spurte om retningen, og Isabelle satt seg inn i bilen for å hjelpe henne.

– Jeg tenkte ingenting da hun satte seg inn i bilen, har Monique senere forklart.

– Jeg skjønte at han kom til å... At det var for sent for denne jenta.

For et stykke borti veien møtte de to i bilen en haiker som hadde gått tom for bensin. Monique latet som hun ikke kjente mannen fra før, men i virkeligheten var det ektemannen hennes, Michel Fourniret. Sammen hadde de to hadde lagt en forferdelig plan.

Michel Fourniret og Monique Olivier avbildet i 1992. Foto: David Martin/Belgia/AFP

Dopet ned

Senere har Monique Olivier forklart hvordan det var Michel som valgte «byttene» sine, og at det hele var nøye planlagt.

De to ventet til mørket falt på, før de tok med Isabelle hjem. I mellomtiden brukte de rohypnol til å holde 17-åringen i ro. Da de kom hjem, sov hun fortsatt, og Michel tok henne med seg til et av soverommene ovenpå.

– På et tidspunkt ropte han på meg, har Monique forklart.

Michel klarte ikke å få ereksjon, og Monique måtte utføre oralsex på ham.

Da han var ferdig, kvalte Michel 17-åringen og pakket henne inn i et teppe, før paret kjørte henne til brønnen der Isabelle ble funnet 19 år senere.

Brevvenner

Allerede i 1966 fikk franske Michel Fourniret sin første dom for sexovergrep, men det var forbrytelsene han senere skulle komme til å tilstå, som ga ham tilnavnet «Uhyret fra Ardennene». Og det med hjelp fra Monique Olivier.

De to møttes på 1980-tallet, da Michel sonet en straff for overgrep og blotting. Da han søkte etter en brevvenn i en avisannonse, tok Monique kontakt.

De to brevvekslet mens Michel satt i fengsel, og senere etterforskning har avslørt at de to laget en makaber avtale mens de skrev til hverandre.

Dersom Fourniret gikk med på å drepe Oliviers eksmann, lovet hun å hjelpe han med å finne unge jomfruer.

Da Michel ble løslatt fra fengselet i oktober 1987, stod Monique og ventet på ham.

Michel holdt aldri sin del av avtalen, men Monique skulle vise seg å stå ved sitt løfte. Bare to måneder etter at Michel kom ut av fengsel, iverksatte de planen om å skaffe han en jomfru, og bortførte Isabelle Laville.

Fabienne Leroy forsvant året etter Isabelle Laville. Foto: AFP Photo

Voldtatt og skutt

Året etter at 17-åringen forsvant, ble 20 år gamle Fabienne Leroy borte i Mourmelon.

Denne gangen lurte paret henne inn i bilen sin under påskudd av akutt sykdom, og at de trengte å bli vist veien til et sykehus.

Fabienne satt seg inn i bilen, før Monique senere brukte en hagle til å true henne ut igjen.

– Michel Fourniret ba meg om å bekrefte Miss Leroys jomfrudom, men jeg klarte ikke å gjøre det, har hun senere forklart.

– Han ble sint og ba meg om å forlate stedet fordi jeg var ubrukelig.

Fabienne ble ifølge Le Parisien voldtatt, skutt og drept 3. august 1988. Hun ble funnet dagen etter, men det skulle ta mange år før drapet ble oppklart.

Under ett år etter at 20-åringen ble funnet død, forsvant den 22 år gamle studenten Jeanne-Marie Desramault fra jernbanestasjonen i Charleville-Mezieres.

Jeanne-Marie forble borte, og også i denne saken skulle det ta årevis før de etterlatte fikk svar på hva som hadde skjedd.

Bevisgjenstander ligger fremme i retten i Charleville-Mezieres i Frankrike. Foto: Francois Nascimbeni/AFP

Brukte sønnen

Da Fabienne Leroy ble drept, var Monique Olivier gravid, åtte måneder på vei. Noen måneder senere ble hun og Michel foreldre til en liten gutt; Selim.

Elisabeth Brichet ble kidnappet av paret da hun var 12 år gammel. Foto: AFP Photo

Det tok ikke lang tid før paret begynte å bruke han som en rekvisitt i sin makabre jakt.

20. desember 1989 var Elisabeth Brichet på vei hjem fra en venn, da Monique lurte henne inn i en bil ved å si at sønnen var akutt syk, og at de trengte hjelp til å finne frem til et sykehus.

12-åringen ble sporløst borte.

Året etter forsvant 13 år gamle Natacha Danais. Hun ble funnet død noen dager senere.

– Trengte å jakte jomfruer

Michel Foruniret har nektet for at han drepte noen mellom 1990 og 2000, men etterforskere har påpekt at dette ikke stemmer dersom han virkelig måtte drepe to jomfruer i året, slik han selv har hevdet.

Natacha Danais (13) forsvant i november 1990. Foto: AFP Photo

I en uttalelse sendt til belgiske etterforskere, som senere ble lekket til franske journalister, skrev Michel:

«Jeg trengte å jakte på jomfruer to ganger i året. Når jeg visste at jeg skulle ut på jakt og at jeg kom til å ta med meg noen hjem, gravde jeg hull på forhånd, tre meter dype».

I 2000 var 18 år gamle Céline Saison, som så mange av ofrene til Michel, på vei hjem fra skolen da hun møtte mannen, skriver Libération.

Som så mange ganger tidligere, ba Michel om hjelp til å finne en adresse. Etter at Céline hadde satt seg inn i bilen, låste han dørene og fortalte 18-åringen at hun ikke hadde noe annet valg enn å bli med han.

Da han senere gjenskapte samtalen som foregikk inne i bilen, forklarte Michel at han sa til 18-åringen:

– Jeg kommer ikke til å voldta deg, for da må jeg drepe deg. Jeg vil heller at du høflig ber meg om å ha sex med deg. Hvis ikke heller jeg syre i øynene dine.

Kroppen til 18-åringen ble senere funnet i Sugny-skogen, noen kilometer fra hjemmet til Michel og Monique.

13-åringen Mananya Thumpong møtte en liknende skjebne. Hun ble borte 5. mai 2001 da hun var på vei til biblioteket. Liket ble senere funnet av jegere i den belgiske Nollevaux-skogen.

Klarte å rømme

Først i 2003 tok parets grusomme «jomfrujakter» slutt, etter at en 13 år gammel belgisk jente klarte å rømme fra franskmannens varebil.

Jenta noterte registreringsnummeret på bilen og Fourniret ble pågrepet av politiet kort tid etter. Han ble fengslet, mistenkt for kidnapping av mindreårige og usømmelig seksuell adferd.

Monique Olivier avbildet under en gjenskapelse av drapet på Elisabeth Brichet i 2004. Foto: Francois Lo Presti/AFP Photo

I 2004 oppsøkte Monique Olivier belgisk politi og tilstod å ha vært involvert i ni av ektemannens drap, skriver The Independent.

I hennes skriftlige tilståelse innrømmer hun at hun, etter ektemannens ordre, hadde vært til stede da noen av voldtektene og drapene fant sted. Ved flere tilfeller skal hun ha sett på ektemannens forbrytelser via et speil fra et rom i nærheten.

Samme år kunngjorde aktor Anne Thilly i den belgiske byen Liege at Fourniret hadde tilstått å ha drept seks jenter.

Francis Brichet på vei ut av retten i Frankrike i 2008. Foto: Francois Nascimbeni/AFP

– Jeg puster litt lettere nå. Det har gått 15 år og vi har fulgt så mange falske spor. Jeg håper at vi endelig har funnet det riktige, sa Francis Brichet, faren til Elisabeth Brichet, til fjernsynskanalen RTBF den gang.

I 2006 ble Michel Fourniret utlevert fra Belgia til Frankrike, omlag én måned etter sin kone.

Fant nedgravde lik

Paret har også innrømmet å ha drept for vinning, skriver The Independent. Blant annet drepte franskmannen kona til en tidligere medinnsatt, som visste hvor et stort parti med stjålne penger ble oppbevart. Ifølge Fourniret var det disse pengene som betalte for en herskapelig bolig som paret kjøpte i 1989.

Château de Sautou, Michel Fournirets tidligere eiendom. Politiet stengte av eiendommen 22. juni i år for å gjennomføre utgravninger og søke etter Estelle Mouzin, 17 år etter at niåringen forsvant. Foto: Gerard Cerles/AFP

Michel tilstod også at han hadde begravet to av ofrene sine på slottet der han og Monique bodde i Ardennene, og det ble satt i gang søk på eiendommen.

Rundt 100 franske politifolk var med da Michel Fourniret ble med for å vise hvor han gravde ned de to ofrene.

På eiendommen fant politiet Elisabeth Brichet og Jeanne-Marie Desramault.

Store politistyrker var til stede da de søkte gjennom området rundt Michel og Moniques tidligere bolig i Ardennene. Foto: Francois Nascimbeni/AFP

3. juli 2004 var Michel Fourniret med til sin tidligere eiendom for å vise politiet hvor han hadde gravd ned to av sine ofre. Foto: Philippe Huguen/AFP

Elisabeth Brichet og Jeanne-Marie Desramault ble funnet på parets tidligere eiendom i 2004. Foto: Francois Nascimbeni/AFP

– Skammer meg

I 2008 ble Michel Fourniret i retten i Charleville-Mezieres dømt til livstid for å ha kidnappet, drept og voldtatt syv jenter og unge kvinner i alderen 12 til 22 år.

Monique Olivier, ekskona til Michel Fourniret, i retten 29. mai 2008. Foto: Francois Nascimbeni/AFP

Monique Olivier ble dømt til fengsel på livstid uten mulighet for prøveløslatelse før det har gått 28 år.

– Jeg skammer meg, sa en duknakket Monique under rettssaken, ifølge Le Monde.

Hun forklarte at Michel aldri hadde vært voldelig mot henne, men at hun hadde handlet under frykt og ikke hatt annet valg enn å gjøre som han sa. Det falt ikke i god jord hos ofrenes etterlatte.

– Olivier, du er en mor, men ikke en mor. Du brukte en baby til å tiltrekke deg unge jenter. Jeg vil ikke høre noe mer fra deg, sa moren til Isabelle Laville i retten, ifølge Le Monde.

Michel Fourniret på vei til høring i retten i Frankrike 29. mai 2008. Foto: Alain Julien/AFP

Tilstod flere drap

Selv om Fourniret ble dømt i 2008, var ikke marerittet over. I 2018 tilstod han nemlig ytterligere to drap.

– Han har gitt detaljerte og gjentatte tilståelser, sa advokat Didier Seban om Fourniret den gang.

Seban representerte familien til et av ofrene – den britiske språkstudenten Joanna Parrish – som ble funnet drept i 1990. Obduksjonsrapporten viste at hun hadde blitt voldtatt og banket opp.

Advokaten fortalte også at Fourniret hadde tilstått drapet på Marie-Angele Domence, som forsvant i 1988 og aldri er blitt funnet.

– Det er en ny utvikling. En løsning på saken, ser det ut til, på en bemerkelsesverdig måte. Det er vanskelig for familien, men slutten på en lang kamp i rettsvesenet, sier han.

Tilstått drap

Estelle Mouzin (9) forsvant i 2003. Foto: Fransk politi via AFP

Over 30 år etter at Michel Fourniret begynte sin makabre jakt, knyttes flere uløste forsvinningssaker til franskmannen og hans kone.

I november i fjor ble Michel etterforsket i forbindelse med forsvinningen til Lydie Logé som forsvant i 1993.

I mars i år tilstod han å ha kidnappet og drept ni år gamle Estelle Mouzin, som forsvant i 2003.

– Jeg har ingen tiltro til Michel Fournirets uttalelser. For meg er hans tilståelser meningsløse så lenge det ikke foreligger bevis, uttalte Estelle Mouzins far, Eric Mouzin, i slutten av juni.

Michel hevdet at liket av Mouzin kunne være begravet på en eiendom i Ardennene.

Over fire dager i juni ble det gjennomført utgravninger ved boligen som tidligere tilhørte Michel Fournirets søster i Ville-sur-Lumes, samt i Château du Sautou. Men søkene førte ikke frem.

Monique Olivier har tidligere fortalt at eksmannen er ansvarlig for forsvinningen, og ifølge Le Soir skal hun vitne om dette i retten i august.

Estelle Mouzin er fortsatt ikke funnet. Parrish, Domence, Logé og Mouzin-sakene etterforskes fortsatt.