Sliter med å bli gravid: «Får hele tiden høre at jeg er heldig»

GOD KVELD NORGE (TV 2): Blogger Anna Rasmussen (23) avslører de tøffe prøvelsene hun har gått gjennom for å prøve å bli gravid for fjerde gang.

Anna Rasmussen (23) var 15 år da hun slo gjennom på bloggtoppen i Norge med bloggen «Mammaen til Michelle», hvor hun skrev om tilværelsen som ung mor.

Siden da har flere barn kommet til, og hun har nå Michelle på 9 år, William på 5 og Lucas 4 år. Bare sistnevnte er med hennes nåværende ektemann Jan Lossius (26).

I et åpenhjertig innlegg på bloggen skriver hun nå om hvordan de sliter med å få et barn til, som de ønsker seg.

«Jeg synes det er sårt og vondt å se alle andre bli gravid, mens jeg sitter her og ikke klarer det. »

Bar på hemmelighet

Da God kveld Norge møtte bloggeren i fjor kunne hun nemlig avsløre en hemmelighet hun hadde holdt for seg selv i ett år.

Midt i bryllupsplanlegging og kaos, oppdaget hun nemlig at hun skulle ha barn. Igjen.

– Jeg ble glad, samtidig som jeg visste at det ikke var rett der og da, sier Anna.

Den gangen valgte hun derfor å ta abort.

– Jeg skulle ønske at jeg på en måte ikke hadde gjort det. Det som er vanskelig nå, er at jeg har vært så veldig åpen om at jeg har kjempelyst på en til. Og nå får hele verden vite at jeg har valgt ett vekk, sa Anna den gang.

– Ting ramlet sammen

De to årene opp til det tidspunktet hadde vært tøft for Rasmussen. Hun hadde trukket seg fra Skal vi danse og avlyste et planlagt bryllup med hennes nåværende mann.

– Det var flere ting som bare ramlet sammen på likt, og til slutt var det for stort til å kunne bære. Jeg ønsket ikke å leve mer, og Jan så det, sa en åpenhjertig Anna Rasmussen til God kveld Norge.

Dette, samt at hun opplevde mye hets og negative kommentarer førte til at hun i en periode på to år trakk seg unna rampelyset.

Mistet to ganger

Nå derimot er ønsket om ett til barn sterkere enn noen gang.

«Jeg ønsker sårt å få en positiv graviditetstest snart, men en som varer hele svangerskapet ut denne gangen. Jeg er så lei av å bli skuffet gang på gang når det går galt», skriver hun i et innlegg på bloggen.

Det siste halvåret har hun opplevd å miste, to ganger. En spontanabort, og en «falsk» graviditet, som føltes som å miste på ny.

– Når man er så håpefulle og kun har ett ønske, så gjør det veldig vondt å se dette bli borte fra en dag til en annen, skriver hun til God kveld Norge.

På bloggen opplyser hun om at det er et år siden de startet å prøve å bli gravide, og at det å bli skuffet gang på gang gjør noe med hele troen på egen kropp.

– Det preger hverdagen veldig når det står på. Både fysisk og ikke minst det psykiske vonde rundt det å miste.

Hun er ærlig på at det også kan tære på kjærlighetsforholdet å drive å prøve å bli gravid.

– Jeg opplever at det fort kan bli vanskeligere å være et kjærestepar når det står på, fordi man aldri vet hvordan man reagerer, og som regel kommer kanskje ikke følelsene rundt det å miste samtidig for begge, skriver hun.

– Får høre jeg er heldig

Rasmussen tror det er viktig å være åpen og snakke om følelsene rundt spontanabort.

– Det er så fryktelig mange rundt oss som går gjennom dette, og likevel føler man seg helt alene i verden når det skjer, skriver Rasmussen.

Selv opplever hun å ikke bli møtt med forståelse rundt det såre ønsket om et barn til - siden hun har tre fra før.

«Jeg får hele tiden høre at jeg er heldig som i alle fall har de barna jeg har, og at det kanskje da ikke er så viktig med det siste barnet? For meg er det vel så viktig med babyen vi nå ønsker oss som de vi allerede har».

ØNSKER FAMILIEFORØKELSE: Rasmussen og familien har nettopp flyttet inn i nybygget hus og prøver å bli enda en i familien. Foto: Privat

«Et ønske om et barn er det samme, uansett om man er foreldre fra før eller ikke», skriver hun videre.

Gir snart opp

For å utelukke at problemene ligger hos partneren har de nå gått til innkjøp av en spermtest.

«Nå har jeg vært å sjekket meg så mange ganger, og det skal ikke være noe galt, men jeg er rett og slett lei av å bli fortalt at spontanabortene kun er tilfeldighe,» skriver hun på bloggen.

Hun forteller at det ikke er for å legge skylden noen plass, men at det handler bare om å få svar.

– Jeg orker ikke å bli skuffet så veldig mange ganger til. Jeg tenker at om jeg blir gravid nå, og mister igjen, så skal det veldig mye til for at jeg skal klare å gå gjennom enda en runde, skriver hun.