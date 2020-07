Tilbakekaller barnestol og barnevogn: – Risiko for kvelning

Jollyroom tilbakekaller barnestolen Moweo Lucas 2 in 1, og barnevognen North 13.5 Maxi Jogger på grunn av sikkerheten, skriver forhandleren i en pressemelding.

TILBAKEKALLES: Dette barnevognen trekkes fra markedet. Foto: Jollyroom

Barnestolen tilbakekalles ettersom det finnes en risiko for at barn kan gli ut av stolen gjennom benåpningen, og bli hengende med hodet. Om ikke selen settes på korrekt kan barn altså risikere å kveles, skriver står det i pressemeldingen.

Selskapet har også avdekket at barnevognen ikke oppfyller stabilitetskravene. Det betyr at det finnes en fare for at barnevognen kan velte, og at barnet som sitter i, kan rammes av en fallskade.

Jollyroom ber kjøpere om å umiddelbart slutte å bruke produktene, skriver Aftonbladet.

Forhandleren er blant de største i norden på baby- og barneprodukter.