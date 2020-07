Brannvesenet advarer: – Vi aner ikke hvordan det startet

Rett før klokken 07 onsdag morgen rykket brannmannskapene ved stasjon Tønsberg ut etter melding om røykutvikling fra en bobil ved Tolvsrød.

Naboen, som satt og spiste frokost, ringte 110 da vedkommende så antydning til røyk fra en bobil som sto parkert rett ved.

– Det var meget bra, for her var det en ulmebrann i en madrass. Brannen var kommet så langt at det var brent ned til treverket under, sier vakthavende brannsjef Tor-Atle Jakobsen i en Facebook-melding.

Da brannvesenet kom til stedet, tok de madrassen ut og slukket den. Heldigvis var det ingen personer i bobilen.

– Den observante naboen reddet høyst sannsynlig bobilen fra en langt mer omfattende brann og skal ha stor takk for at vedkommende ringte 110, sier Jakobsen.

Advarer

Brannvesenet oppgir at årsaken til brannen er ukjent og går derfor ut med en advarsel:

– Vi har ingen formening om hvordan brannen startet. Derfor gjentar vi: Alle steder der noen skal overnatte, det være seg hjemme, på hytta, i annekset, båten, campingvogna eller bobilen, bør være dekket med verdens billigste livsforsikring; en fungerende røykvarsler, sier han.

25 omkommet i brann

En oversikt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viste skremmende tall i januar.

41 personer omkom i branner i Norge i 2019, noe som er det høyeste tallet omkomne på fem år.

I slutten av juli hadde 25 personer omkommet i brann i 2020, skriver DBS.