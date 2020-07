Kanye West trekker seg som presidentkandidat

4.juli annonserte Kanye West på sin egen Twitter at han stiller som presidentkandidat foran høstens presidentvalg i USA.

– Vi må komme sammen og bygge vår framtid, skrev artisten i kunngjøringen.

Nå har han trukket seg fra presidentvalgkampen, i følge New York Magazine.

– Han er ute. Jeg skal si alt jeg vet så fort jeg får avlyst alt, sier Steve Kramer, som ble ansatt av Wests team for å drive presidentkampanjen, til avisen.

Kramer forteller videre at han «hverken har noe godt eller vondt å si om Kanye», men at det er skuffende for de ansatte, som i følge New York Magazine var 180 personer, som jobbet for West sitt navn som president.

– Alle har sin egen grunn til at de tar avgjørelser. Å stille som presidentkandidat må være noe av det vanskeligste for noen å gjennomføre på det nivået, sier han videre.

Dårlige resultater

Bakgrunnen for avgjørelsen om å trekke seg er foreløpig ikke kjent, men det skal ikke ha sett veldig lyst ut for West hva gjaldt stemmetall.

Ifølge The Hill fikk West nemlig bare to prosent av stemmene i en nasjonal presidentkandidat-undersøkelse.

Artisten er gift med realitystjernen Kim Kardashian og sammen har de tre barn.

Hinter til 2024

I 2018 sa West, som tidligere har støttet president Donald Trump, at han trakk seg tilbake fra politikken. Det skjedde bare uker etter at artisten gjestet Trump i Det hvite hus og ikledde seg en «Make America Great Again»-caps.

MØTTES: President Donald Trump møter Kanye West i Det hvite Hus i Washington i 2018. Foto: Sebastian Smith / AFP

West sa også i 2015 at han ville stille som presidentkandidat i 2020, men sa senere at de planene var utsatt til 2024.

Den 43 år gamle artisten er kjent for å komme med underlige utsagn, og det er umiddelbart ikke klart om han kommer til å gjennomføre planene. Det var tidlig uklart om hvorvidt West mente alvor, og om at han hadde levert dokumentasjon på at han ønsker å stille.