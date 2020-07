Advarer reisende: – Helsesystemene er fortsatt preget av pandemien

Onsdag ble det åpnet for at nordmenn kan reise til langt flere land enn tidligere, men assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad advarer nordmenn som planlegger å reise.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Siri Feruglio i Folkehelseinstituttet møtte pressen til den ukentlige koronapressekonferansen onsdag. Helsemyndighetene vil gjøre en vurdering av hvilke land som kategoriseres som grønne, og dermed ok å reise til, hver 14. dag, men gjør også løpende vurderinger av enkeltland.

De presiserer at selv om det nå åpnes for at nordmenn kan reise til flere land enn tidligere, er ikke det noe de anbefaler.

– Bakteppet er at pandemien er på full frammarsj i verden, men i Europa har utviklingen vært positiv de siste ukene og mange land har blitt grønne, sier Nakstad.

Han sier at selv om det er positivt, bør man likevel tenke seg om to ganger før man reiser utenlands.

– Vi fraråder ingen å reise til land med lave smittetall, såkalte grønne land, men vi anbefaler heller ingen storstilt reiseaktivitet til disse landene. Dels fordi helsesystemene i disse landene fremdeles preges av pandemien, og fordi de tross alt har mer smitte enn vi har i Norge.

– Den enkelte må derfor gjøre en vurdering om man skal reise eller ikke, så må man sette seg inn i de restriksjonene som gjelder dit man skal reise, inkludert lokale smittepålegg som for eksempel det å bruke munnbind.

– Jo flere som reiser utenlands, jo større usikkerhet blir det

På spørsmål om hvorfor det nå åpnes for flere land, men myndighetene likevel frarådet det svarer Nakstad:

– Jeg forstår at det oppfattes som et paradoks, og det er det kanskje også. Det er sånn at situasjonen er uoversiktlig. Mange av disse landene var ikke grønne for noen uker siden, men de er grønne nå. Det går i riktig retning, men det er usikkert.

– Det er klart at jo flere som reiser utenlands nå, jo større usikkerhet blir det, og jo større sannsynlighet er det for at vi får smitte til landet. Dette har sin bakgrunn i at da vi fikk den første pandemibølgen i mars var det utelukkende på grunn av reisevirksomhet, så vi vet hvor sårbart det er, sier Nakstad.

Nakstad legger til at man på et tidspunkt må åpne opp, og at det nå er lave smittetall flere steder i Europa. Mange har også tungtveiende grunner til å reise.

– Tenk deg om før du reiser

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ber folk tenke seg om før de reiser utenlands i sommer og advarer om at smittesituasjonen kan endre seg raskt.

Bollestad understreket på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen at man derfor må planlegge for norgesferie om man ønsker forutsigbarhet. Hun viser til at kartet med grønne land, altså land man kan reise til uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst, stadig oppdateres.

Samtidig sier hun at folk må ta ansvar for å forhindre ny oppblussing av koronasmitte i Norge når vi fra i dag av igjen åpner for turister fra store deler av Europa.

– Når vi nå åpner gradvis opp for reiser fra flere land i EØS- og Schengen, hviler det et stort ansvar på hver enkelt av oss for å hindre at smitten blusser opp igjen, sier Bollestad.