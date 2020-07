– Foreldre aner ikke hva barna får tilbud om på Snapchat

– Dette er selvfølgelig ikke hverdagskost, men det viser hva vi kan finne hjemme hos disse tenåringene, sier Svend Erik Ellingsen.

Politiførstebetjenten på forebyggende avdeling i Stavanger-politiet holder opp en HK-416 automatrifle som for det utrente øye ser fullstendig ekte ut. Dette er våpenet som alle i førstegangstjeneste får utdelt.

Besøk hos politiet i Stavanger som er bekymret over utviklingen i byens ungdomsmiljø. Stadig flere kjøper narkotika via Snapchat. Ofte finner politiet våpen hos ungdom i miljøet. Foto: Chris Ronald Hermansen

Kopien av automatriflen ble beslaglagt fra en 16 år gammel gutt som politiet ransaket i Stavanger sentrum.

– Våpen blir stadig vanligere i de sakene vi jobber med. Felles for alle disse sakene vi jobber med er at ungdommene også er involvert i narkotika, sier Ellingsen.

Urovekkende økning

Hans avdeling arbeider målrettet med byens unge. De er bekymret over en utvikling som de mener å ha sett over tid.

– Vi har sett en veldig stor økning av narkotikasalg sammenlignet med før. I tiden før Snapchat var det mye vanskeligere å få tak i narkotika enn det er nå. Ofte ser vi at de unge som er involvert i dette, også bærer våpen, forteller han.

UROVEKKENDE: Riflen er en replika, men knivene er ekte nok. Flere av dem er konstruert for å lage størst mulig skade. Politiet sier at de unge som driver med narkotika stadig oftere bærer våpen.. Foto: Chris Ronald Hermansen

I mai gikk de etter en tids etterforskning til aksjon mot flere av byens ungdommer.

17-åring solgte amfetamin

En av de politiet aksjonerte mot i mai ble i forrige uke dømt i Stavanger tingrett. 17-åringen hadde via to Snapchat-kontoer solgt både ecstasy og amfetamin.

I dommen skriver tingretten at straffen for det 17-åringen hadde gjort i utgangspunktet skulle vært 75 dagers fengsel.

Fordi han tilstod, erkjente straffskyld og var under 18 år da han solgte narkotika, ble straffen mildere. Han ble dømt til 60 timers samfunnsstraff.

Barn ned i 14-år

Det finnes ingen nasjonal statistikk som viser hvor mange unge som kjøper og selger narkotika over Snapchat. I en fersk undersøkelse fra Medietilsynet svarer nesten en fjerdedel av unge mellom 13 og 18 at de har fått tilbud om narkotika via Snapchat.

VARIERT TILBUD: Nettpatruljen får stadig flere tips om Snapchat-kontoer som selger narkotika. Foto: Politiet

Hos Nettpatruljen Vest politidistrikt opplever de stadig økende antall tips fra unge om nettopp dette.

– De fleste som tipser oss er under 20 år, noen helt ned i 14-årsalderen. Dette sier oss at det er svært mange unge som blir eksponert for narkotikasalg, sier Frida Føleide ved Nettpatruljen i Vest politidistrikt.

Når uerfarne rusbrukere

Ifølge Kripos gjør salget over internett narkotika tilgjengelig for en gruppe som vanligvis ikke driver med rus.

– Økt omsetning på internett kan bety at narkotika lettere spres til brukere utenom de etablerte rusmiljøene i byene. Politidistrikter over hele landet har de siste årene rapportert om at bruken av internett til kjøp og salg av narkotika er et økende problem, sier Åste Dahl Sundet, kommunikasjonssjef i Kripos.

KAN KONTAKTES: Foreldre oppfordres til å være nysgjerrige, og kan kontakte politiet for rådføring hvis de er usikre. Foto: Chris Ronald Hermansen

I Stavanger mener Ellingsen ved forebyggende avdeling at utviklingen er bekymringsfull.

– Tror dere alle foreldre vet om alt som kan foregå på mobilen?

– Jeg tror ikke foreldre aner hva barna får tilbud om på Snapchat. Mitt råd til foreldre som ønsker å involvere seg er å følge med på hva ungdommene deres driver med på nettet. Vær nysgjerrig, og spør. I tillegg kan man rådføre seg med politiet, dersom man er usikker på hva man skal gjøre, sier Svend Erik Ellingsen.

TV 2 har bedt Snap Inc. som eier Snapchat om en kommentar i denne saken. Selskapet har ikke svart på vår henvendelse.