19 tenåringer anmeldt etter angrep på politiet: – Vi ser alvorlig på hendelsen

Lørdag 27. juni tok politiet turen til en ungdomsfest på Hestsjøen, for å sjekke at alle hadde det bra.

På grunn av svært mange overstadig berusede tenåringer fra hele Trondheim, og frykten for at det skulle oppstå farlige situasjoner, valgte politiet å oppløse festen.

Politibetjentene ble da møtt med sjikane, trusler om vold og truende atferd og flere nektet å etterfølge de påbud som ble gitt.

Flere av ungdommene gikk også til angrep på politiet.

Trøndelag politidistrikt har nå avsluttet sin etterforskning av saken og har gått til anmeldelse av 19 ungdommer i alderen 14-16 år.

Politiet har avhørt alle de anmeldte ungdommene og hatt samtaler med foreldrene.

Politiet opplyser at sakene nå blir oversendt påtaleansvarlig i saken, for vurdering og avgjørelse.

- Politiet bruker dialog som hovedverktøy og har lang og god erfaring med å oppløse fester på en fredelig måte. Derfor ser vi alvorlig på hendelsen på Hestsjøen og etterforskning og påtalebehandling av de sakene som er opprettet har høy prioritet hos politiet, sier påtaleansvarlig Åsta Elden i Trøndelag politidistrikt.

En av ungdommene er anmeldt for brudd på identifikasjonsplikten, ni er anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg, åtte er anmeldt for hindring eller forulemping av offentlig tjenestemann og for ikke å etterkomme politiets pålegg, samt en er anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann.

- Flere av ungdommene har erkjent de faktiske forhold og gitt uttrykk for at de ikke burde oppført seg slik de gjorde. Andre har ikke erkjent straffeskyld for å ha begått lovbrudd under hendelsen, sier Elden.