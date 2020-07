Kjetil Rekdal sparer ikke på kruttet når han forteller om 16 år med motgang. Skal det endelig lykkes for Leeds United?

– Jeg er veldig glad og stolt på Leeds sine vegne. De fortjener å rykke opp. De har fansen, stadionet og byen bak seg, det sier kulthelten Anthony Yeboah til TV 2.

Anthony Yeboah (54) befinner seg i hjemlandet Ghana, men understreker at han vil gjøre alt i sin makt for å rekke «hjem» til Leeds for å overvære feiringen ved et eventuelt opprykk.

Leeds har tre seriekamper igjen, og dersom de tar fire poeng er de sikret opprykk. Luken ned til West Bromwich er på to poeng, mens Brentford ligger tre poeng bak. Leeds har én kamp til gode på konkurrentene. Dermed har den gamle storklubben alt i sine egne hender.

– Jeg elsker Leeds. Fansen er lidenskapelige og de elsket meg. De er helt utrolig, og jeg kommer alltid til å huske på dem når jeg tenker tilbake på karrièren min, sier Yeboah som har rukket å bli 54 år.

Ghaneseren klarte kunststykket å skaffe seg legendestatus i Leeds, til tross for at han kun spilte 56 kamper for klubben.

For Yeboah skjøt seg bokstavelig talt inn i hjertene til supporterne. Drømmemål ble signaturen hans. Det elleville målet han scoret mot Wimbledon i 1995 er spikret inn i historiebøkene som et av Premier Leagues fineste mål. Noe reaksjonene til Ernst A. Lersveen og Svein Mathisen bekrefter.

– Herre min gud, Tony Yeboah! Ååååh, for dronningen! ropte hovedkommentator Ernst A. Lersveen, da ballen dundret inn i målet.

– Publikum stormer banen. Ta dette målet, og heng det opp på veggen! Det er noe av det fineste jeg har sett. Vi kan se det i repetisjon ti ganger. Vi tåler det! bidro TV 2s ekspertkommentator, Svein Mathisen.

Se målet i lenken under!

– Hele klubben ble ødelagt av noen tullinger

16 år har gått siden Leeds tapte 4-1 mot Bolton og rykket ned fra Premier League. Det var nøyaktig tre år etter at klubben hadde spilt semifinale mot Valencia i Champions League. Nedturen kom fort og brutalt på klubben.

Stjernespillere som Alan Smith, Mark Viduka, Harry Kewell og Eirik Bakke forlot klubben én etter én. Det samme gjorde stortalentene James Milner og Aaron Lennon, økonomien i klubben var så svak at man ikke klarte å takke nei til budene som tikket inn fra storklubbene.

Nedturen fortsatte og i 2007 rykket de ned enda et nivå. For første gang i klubbens historie skulle de spille på nivå tre i England. Før 2010/2011-sesongen var de tilbake i Championship, men veien til Premier League skulle vise seg å fortsatt være lang.

– Nå har det vært nærmere 20 år med frustrasjon. Sist gang var det en haug med unggutter som spilte morsom fotball, før hele klubben ble ødelagt av noen tullinger. De ødela Leeds, Peter Ridsdale (tidligere styreleder) og kompani, sier svoren Leeds-supporter Kjetil Rekdal til TV 2.

Premier League-spillere med Leeds-fortid James Milner (Liverpool) Kasper Schmeichel (Leicester) Aaron Lennon (Klubbløs) Danny Rose (Tottenham) Lewis Cook (Bournemouth) Fabian Delph (Everton) Robert Snodgrass (West Ham) Chris Wood (Burnley) Bailey Peacock-Farrell (Burnley) Sam Byram (Norwich, som rykket ned)

Leeds har befunnet seg i Championship i ti år, og nå er det like før supporterne til hvittrøyene kan slippe jubelen løs etter 16 år med motgang. Nesten to tiår med motgang gjør at Rekdal ennå ikke tør å slippe jubelen løs, men han føler seg tryggere enn noengang.

– Det ser unektelig bra ut, men alt kan skje i fotball. Men med den formen laget er i, styrken, og måten vi vant mot Stoke gir en viss trygghet og ro, sier Rekdal.

Femte største supporterklubben i Norge

Selv om Leeds United har vært borte fra Premier League i 16 år, er det en av klubbene med flest supportere i Norge. Deres skandinaviske supporterklubb (LUSCOS) hadde ved forrige opptelling (31. mai 2020) 5552 medlemmer. Det viser tall fra Supporterunionen.no

Det gjør dem til den femte største klubben i Skandinavia om man teller antall medlemmer i supporterklubber. Kun Liverpool, Manchester United, Arsenal og Tottenham har flere medlemmer.

– Jeg kjenner faktisk noen norske Leeds-supportere, det kommer til England for å se hver eneste hjemmekamp. Kan du tenke deg? De er gale etter Leeds, sier Yeboah til TV 2.

Tidligere storscorer Thorstein Helstad har som Rekdal hjertet sitt i Leeds. Han har faktisk vært på prøvespill hos favorittklubben, det ble ingen kontrakt, men kjærligheten til klubben beholdt han.

KULTHELT: Leeds-supporterne håper den eksentriske manageren Marcelo Bielsea klarer det ingen andre manager har klart de siste 16 årene. Neste sesong er det stor sannsynlighet for at det er Premier League som får nyte den energiske spillestilen til 64-åringen. Foto: Paul Childs

– Det blir gøy å ta del i diskusjonene med kompiser som holder med Premier League-lag igjen. Det blir ekstra gøy å se kamper, sier Helstad.

– Jeg var på prøvespill hos dem i én uke. Det året hvor de kom så langt i Champions League. Det var et helt fantastisk lag, og det var helt fantastisk for meg som Leeds-supporter å få prøvespille for dem, sier 43-åringen.

– Større enn å vinne Premier League for Leeds-fansen

En av de mest kjente nordmennene som har spilt i Leeds United er utvilsomt Eirik Bakke. Den nåværende Sogndal-treneren spilte 183 kamper for hvittrøyene i perioden i 1999-2005.

– Dette er året. Når Liverpool endelig vinner Premier League, er det på tide med Leeds – de står sammen. Det er fantastisk for klubben og byen. Spesielt for supporterne, de har ventet lenge, sier Bakke til TV 2.

Etter at Bakke dro hjem til Norge, har han fulgt med på gamleklubben. Han tror et opprykk vil bety enda mer enn følelsen supporterne kjente da de vant seriemesterskapet i 1991/1992-sesongen.

– Jeg tror dette opprykket er større enn å vinne ligaen for Leeds-supporterne. Det å kunne møte storlagene er noe de har savnet veldig lenge, og de har nesten levd i dvale, men likevel kjempet seg tilbake etter økonomiske problemer.

DUELL: Eirik Bakke her i duell med United-legenden Ryan Giggs. Foto: Paul Barker

Mens klubben har vært i dvale har de trofaste supporterne aldri gitt opp. Med mottoet «Marching on Together» har de stått samlet, og endelig ser de ut til å få betalt for støtten de har gitt.

– Det er noe spesielt med å spille på Elland Road, og det har supporterne bidratt til. Det gjelder også på borteturer, både i Championship og League One, hvor det har vært 5-6000 bortetilskuere på kamp. Det er noe spesielt med Leeds, sier 42-åringen.

Et utsagn Anthony Yeboah støtter fullt ut.

– Atmosfæren på Elland Road er storslått, helt super. Atmosfæren og supporterne løfter deg frem. Når Leeds er tilbake i Premier League, skal fansen ha halve æren for det. De er like fantastiske nå, som da jeg spilte, sier 54-åringen.