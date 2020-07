Ble stengt etter åpningsfesten: – Det er strengt

– Det er strengt, og jeg skjønner jo hvorfor, men vi har tapt mange dager med inntekt, og husleien skal fortsatt betales, sier daglig leder Lejla Gashi til TV 2.

Lørdag 4. juli åpnet Pöbel bar i Mariboes gate i Oslo dørene for første gang. Åpningsfesten fikk vel mange besøkende, noe som førte til at kommunen fattet vedtak om at baren måtte stenges midlertidig som følge at smitteverntiltakene ikke ble overholdt.

Ifølge Næringsetatens kontrollører holdt ikke gjestene avstand seg imellom i køen utenfor lokalet, det var ikke sitteplasser til alle og bordservering ble ikke praktisert. De observerte også at vekteren ikke gjorde noen forsøk på å separere de som sto i køen. Heller ikke på røykeområdet var det mulig for gjestene å holde én meter avstand fordi det var for mange, ifølge kontrollørene.

Ingen dansemusikk

Ifølge Gashi kom det rundt 200 gjester på åpningsfesten, og sier kommunen mener de kan ha 60 besøkende på det meste.

– Dørvakta sendte bort rundt 200 gjester også. Vi er glade for at det kom mange, men vi måtte stenge, sier Gashi.

Sammen med kjæresten Sunniva Vinsnes Lia, som er barsjef, har de måttet lage en risikovurdering som skal beskrive smitteverntiltakene i ulike scenarioer.

– Hva gjør vi hvis det blir for mange på dansegulvet, og hva gjør vi hvis det står for mange i kø? Svar på slike spørsmål har vi måttet gi til kommunen for at vi skal få kunne åpne igjen, sier Visnes Lia.

MÅTTE STENGE: Daglig leder Lejla Gashi og barsjef Sunniva Visnes Lia på Pöbel bar. Foto: Privat

Ifølge barsjefen ønsker ikke kommunen at de skal spille for høy musikk - eller en viss type musikk - som kan føre til at folk ønsker å danse.

Ifølge kontrollørene som dukket opp på åpningsfesten til Pöbel bar, spilte DJ-en «svært høy musikk, noe som øker risikoen for nærkontakt ved at gjester ikke kan ha samtale uten å lene seg nære hverandre».

– Stress

Onsdag åpner baren dørene igjen etter å ha vært stengt i nær to uker.

Men ikke alle barer som har vært stengt i byen, har måttet vente så lenge med å åpne.

Oslo-restauranten og baren Tukthuset fikk beskjed i starten av juni om å stenge. Men etter bare to dager fikk de åpne igjen, ifølge daglig leder Robin Letelier.

– Vi har hatt en god dialog med Næringsetaten om å åpne igjen. Vi har skrevet en mange sider lang risikovurdering, som har vært stress, sier Letelier til TV 2.

Han sier også at de har måttet henge opp plakater, satt ut flere spritflasker i lokalet og laget markeringer på bakken utendørs for at folk skal kunne holde avstand når de står i kø.

Over 1000 kontroller

Næringsetaten i Oslo kommune har stengt totalt åtte steder. Sju av disse har fått lov til å åpne igjen.

– Alle sju har forbedret rutinene sine og fremstår nå som mer veldrevet med tanke på smittevern, skriver direktør Gunnhild Haugen i Næringsetaten til TV 2.

Forrige uke uttalte helseminister Bent Høie (H) at han kommer til å gi kommunene beskjed om at kontrollen med utelivet må bli strengere.

Haugen i Næringsetaten sier at de har hyppigere kontroller og tettere oppfølging av utelivsbransjen nå.

– Vi gjennomfører i snitt 100 kontroller i uka. De siste ti ukene har vi gjennomført 1036 kontroller, skriver hun.