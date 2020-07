Hanne (31) delte marerittopplevelse fra fødestua – så kom kritikken

Hanne Sigbjørnsen (31) er bedre kjent som «Tegnehanne».

Forfattereventyret hennes startet i 2010 gjennom bloggen tegnehanne.no. De siste årene har hun flyttet tegneserie-bloggen til Instagram, hvor hun har rundt 84.000 følgere.

31-åringen har også gitt ut en rekke tegneseriebøker, samt laget illustrasjoner for bøker som «Gleden med skjeden».

TV 2 har tidligere skrevet at hun delte graviditetsnyheten på en helt spesiell måte, og nå har hun blitt mor.

Ble ikke tatt på alvor

Sigbjørnsen delte sin historie fra fødeavdelingen på Oslo Universitetssykehus i fire deler på Instagram, illustrert med tegneseriestriper.

Hun forteller at hun ble møtt av to «korona-vakter» som ikke ønsket å slippe henne inn på sykehuset uten henvisning, selv om hun skulle føde.

Rogalendingen skriver videre at kjæresten hennes ikke fikk komme før fødselen skulle starte. Hun beskriver også en jordmor som ikke var imøtekommende og ikke tok smertene hennes på alvor.

«Jeg ringte i snora omtrent hver halvtime, og hver gang kom en ny pleier som snakket som om jeg var hysterisk.»

Hun beskriver enorme smerter, men ble ikke undersøkt ordentlig av helsepersonell. Da hun til slutt krevde å bli sjekket, hadde hun syv centimeter åpning. Dette betød at fødselen var mye lengre på vei enn jordmødrene og sykepleierne trodde, og hun ble sendt til fødestua.

«Da jeg endelig kunne presse var jeg så neddopet og utslitt at riene begynte å avta, og jeg måtte presse mellom pressriene.»

Skapt debatt

I et Instagram-innlegg, som ble postet tirsdag kveld, forteller Sigbjørnsen følgende:

«Etter å i dag ha fått en telefon fra OUS (Oslo Universitetssykehus) sin pressevakt og en mail fra en jordmor ansatt der, som kaller fødehistorien min «harselerende og gjennomsyrende negativ», føler jeg behovet for å klargjøre et par ting.»

«Jeg var helt alene og jeg ble ikke tatt på alvor i en veldig sårbar situasjon. Jeg tror det er flere grunner til at fødselen min gikk som den gikk, en av dem er at det var veldig travelt på fødeavdelingen den kvelden. Jeg, som sykepleier, vet selv alt om hvor kjipt det er for personalet og pasienter når man ikke er nok folk på jobb. Det betyr ikke at vi skal holde kjeft om det.»

Til TV 2 sier Sigbjørnsen at en av jordmødrene på sykehuset hadde blitt tagget i kommentarfeltet, og at denne kvinnen syns det var ubehagelig.

– Jeg slettet kommentaren da jeg ble gjort bevisst på det, så jeg tenker at det gikk ganske udramatisk for seg.

Hun skriver at målet hennes aldri var å henge ut jordmødre som gruppe, og at hun har full respekt for dem. Målet hennes var å fortelle sin historie.

«Fødeavdelingen fortjener alle midler verden, og kanskje et økt fokus på disse negative opplevelsene kan føre til at de får mer. Kommentarfeltet mitt var fult av negative opplevelser, og jeg kommer ikke til å sensurere bort disse bare fordi noen på «Riksen» følte seg uthengt. Jeg nevnte tross alt ingen navn.»

Beklager

Avdelingsleder på fødeavdelingen, Katariina Laine, syns det er synd at Sigbjørnsen hadde en slik opplevelse.

– Jeg har sett gjennom de flotte tegningene til Tegnehanne på Instagram, og svaret mitt baserer seg kun på informasjon som jeg får ved å tolke budskapet i tegningene. Tegningene hennes er illustrerende og beskriver godt opplevelsene hele veien fra inngang forbi «koronavakt», møte med leger ved poliklinikken og hvordan igangsettelsen av fødsel gikk fremover.

– Vi beklager på det sterkeste at opplevelsen på fødeavdelingen ikke har vært god. Det er åpenbart at hun har vært alene i mange timer i aktiv fødsel med vonde rier, når hun burde ha hatt både jordmor og mannen sin tilstede.

– Hvorfor tror dere dette har skjedd?

– Det er vanskelig å si hvorfor vi har ikke klart å kommunisere bedre med en gravid som har vondt – det burde vi selvsagt ha klart. Vi tar selvkritikk for hendelsesforløpet og en dårlig fødselsopplevelse Hanne har hatt på OUS. Håper hun allikevel kommer til oss også ved neste svangerskap, og vi håper vi klarer det bedre neste gang!

OUS har også sagt til Sigbjørnsen at jordmoren som sendte mail uttalte seg som privatperson og ikke som ansatt på sykehuset.

Også flinke ansatte

Sigbjørnsen understreker at hun brydde seg lite om alt kaoset da hun endelig hadde født.

«Jeg møtte også en haug flinke, kompetente og omsorgsfulle sykepleiere, leger og jordmødre den tiden jeg var på «Riksen», det kunne kanskje kommet bedre frem.»

Kjente influensere som Malin Nesvoll, Inger «Ingerindubai» Houghton og Linnéa Johansson er blant influenserne som har vist sin støtte til forfatteren i kommentarfeltet. Sistnevnte skrev følgende:

«Du eier historien din, perspektivet ditt og humoren din. Blant det beste jeg har lest. Rått, ærlig og sårbart. Gratulerer med det nye livet ditt.»