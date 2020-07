Køkaos på Preikestolen – har tilkalt politiet

Styrelederen for Stiftelsen Preikestolen forteller at parkeringskapasiteten deres er sprengt og at køen nå står helt ned til riksveien.

– Dette har kun skjedd én gang tidligere, og det er mange år siden, sier daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, Helge Kjellevold, til TV 2.

Onsdag ettermiddag er alle deres tusen parkeringsplasser i bruk.

– Det er vanvittig kø. Det er kø ned på riksveien, og vi har bedt politiet om hjelp, sier han.

Et søk i Google Maps viser at det er rundt 4 kilometer fra riksvei 13 og opp til den første store parkeringen ved Preikestolen, og bilder TV 2 har mottatt viser køen strekke seg et godt stykke ut mot riksveien.

Politi sendte patrulje

Preikestolen ligger ved Lysefjorden innenfor Stavanger, og er en av landets største turistmagneter. Ifølge Preikestolen.no besøker over 300.000 mennesker Preikestolen hvert år.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Olaug Bjørnsen, sier til TV 2 at de fikk inn melding om dette like før klokka 12, og har nå sendt en patrulje for å sjekke det ut. Den er ikke kommet frem i 12.20-tiden.

– Gjelder dette både ved parkeringen eller også på turstien?

– På turstien er det mye folk, men ikke like mange som det pleier å være. Forskjellen nå er at alle kom i bil, og det er knapt busstransport, sier Kjellevold, med henvisning til koronaviruset.

– Flaskehals

Han sier de har prøvd å oppfordre folk til å komme senere på ettermiddagen, slik at ikke alle kommer på likt. Årsaken til at det er så mange som er til stede på likt i dag tror Kjellevold skjer på grunn av det fine været onsdag.

– Det er på grunn av dette flaskehalsen har oppstått. Vår oppfordring er at folk også må komme på ettermiddagen, ikke bare tidlig.

Kjellevold opplyser om at de hadde en lignende hendelse forrige uke.

– Da var det rundt 20 minutter venting, men nå som køen går ned til riksveien må vi ha hjelp, sier han.