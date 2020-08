Skinnseter har kommet for fullt i bilene de siste årene. Det som tidligere var både eksklusivt og kostbart, har nå blitt vanlig i svært mange biler.

Men et skinnsete er ikke bare et skinnsete. Noen er ikke skinn i det hele tatt, men imitasjoner. Kvaliteten kan også variere enormt. Det samme gjør fargene.

Mange sverger til lyst skinn og synes det ser aller mest eksklusivt ut. Men med mindre du er super-forsiktig med bruken, er det kanskje ikke så lyst etter en tids bruk.

Ikke vanskelig eller kostbart

– Skinnseter er som det meste annet i bilen: De trenger stell og vedlikehold. Dropper du det, vil de fort se både stygge og slitte ut. Og det gjør naturligvis også noe med verdien på bilen den dagen du skal selge den, sier Bjørn-Aage Bredal.

Han er såkalt IDA CD-SV-sertifisert detailer og en av dem i Norge som vet mest om hvordan man best tar vare på bilen sin.

– Mange vegrer seg kanskje for å gjøre denne jobben selv, men det er det ingen grunn til. Dette er hverken vanskelig eller kostbart. Du trenger bare en god skinnrens og et produkt til å legge på toppen når selve rensejobben er gjort. Ikke tar det veldig lang tid heller – og det morsomme er at du vil se resultatet med én gang, sier Bredal.

Du bruker en børste til å gni skinnrensen inn med, det er smart å bruke litt ekstra tid på sømmene.

Tørke ut og sprekke

Han understreker at dette bør gjøres regelmessig, uansett om setene ser skitne og slitte ut – eller ikke:

– Ja, skinnet vil over tid tørke ut og i verste fall sprekke. Da har du et problem som fort kan bli veldig dyrt. Derfor er det mye bedre å være litt i forkant. Samtidig som det gir deg en bil det er ekstra hyggelig å sette seg inn i og kjøre med, avslutter Bredal.

Så enkelt er det: Se oppskriften i videoen øverst i denne artikkelen

